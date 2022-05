Ayllón: "Que se viva un ambiente de fiesta y disfrute en el Reina. Sé que la afición no va a fallar"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa en la previa del choque con el Racing de Ferrol de este fin de semana.

Final: "Ya no podemos hablar de otra cosa. Nos vamos a tomar el partido como una final, que es lo que es. Jugamos contra un rival importante y es un duelo de poder a poder. Tienen casi matemático el playoff y es un partido de mucha exigencia. Si conseguimos la victoria, eso nos va a dar mucho".

No ver en Tudela cosas: "El contexto es diferente y la situación también. Me gustaría que no tuviéramos precipitación ni querer meter el segundo gol antes que el primero. Debemos estar concienciados. El factor campo nos tiene que dar ese empujón".

Salva, titular: "Ha hecho el entrenamiento con normalidad. Estamos en la situación de poder elegir y mañana lo veréis. Bloch no ha podido demostrar su nivel hasta ahora y ha tenido sus partidos. Trabaja muy bien. Da garantías y no ha ofrecido dudas. Solo le faltaba jugar".

Bajas: "Tenemos la de Acosta por sanción. Todos los demás entran en convocatoria".

Reina: "Desde el club se han generado iniciativas para que en el Reina se viva un ambiente de fiesta y disfrute. Es determinante en este tipo de partidos. Toca agradar y ganar. Sé que la afición no va a fallar y animará de principio a fin. Tenemos una plantilla de profesionales y todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos".

Ferrol: "Tienen las bajas de Fórnos y Heber Pena, pero han ganado muchos partidos. Están en una dinámica muy buena y han cogido velocidad".

Playoff en Galicia: "Ojalá que nos podamos quedar en Galicia y preparemos el playoff allí tras Riazor. Da igual el campo. Es nuestra intención. Claro que me veo ahí. Tengo confianza en que podemos conseguirlo".

Mandi o Cortina: "Tenemos a Edu, a Mandi, a Pitu... nos pueden dar soluciones y son situaciones que podemos manejar. Son recursos que sirven y lo hará bien el que juegue".