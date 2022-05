El diésel roza los 2 euros/litro en gasolineras de Salamanca diluyendo el efecto del descuento

El Gobierno ya ha mandado un aviso esta semana: no se seguirá bonificando el combustible si los operadores absorben la ayuda en precios

Poco más de un mes después de que entrara en vigor el descuento obligatorio en los carburantes -un mínimo de 20 céntimos/litro-, la medida no está impidiendo que el precio se siga disparando, con el diésel rozando la barrera de los 2 euros en algunas gasolineras de Salamanca (a 1,95 euros/litro este viernes). Por su parte, el diésel premium sí ha superado ya los 2 euros en gasolineras de Salamanca.

El diésel no solo sigue más caro que la gasolina, sino que la subida prácticamente desdibuja el descuento, ya que el precio al que pagan los consumidores los carburantes (una vez aplicado el descuento) se sitúa en cifras similares a hace un mes, cuando todavía no se aplicaba la bonificación. Basta con acudir a llenar el depósito del vehículo para comprobar la subida de los precios. Ante esta situación, el Gobierno ya ha mandado un aviso esta semana: no se seguirá bonificando el combustible si los operadores absorben la ayuda en precios.

Así, a principios del mes de abril (en concreto, el 1 de abril, día de la entrada en vigor de los descuentos), la gasolina en la estación de servicio más económica estaba a un precio de 1,76 euros/litro en Salamanca. El precio del diésel, por su parte, en la gasolinera más barata marcaba los 1,78 euros/litro.

La bonificación al combustible es una de las medidas incluidas en el decreto anticrisis, en vigor hasta el 30 de junio, aunque no se descarta prorrogarlo.