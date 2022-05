La plantilla del Badajoz, rival de Unionistas por el playoff, denuncia impagos y "discriminación grave" por pagar según el rendimiento

Los futbolistas de la primera plantilla del Club Deportivo Badajoz denunciaron los impagos por parte de la directiva y la "discriminación grave" en la que está incurriendo esta al tratar de forma diferente a los jugadores según su rendimiento. Los futbolistas del conjunto pacense de la Primera RFEF emitieron un comunicado a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para dar a conocer "la situación" que están viviendo en la actualidad "con total transparencia y con la finalidad de que se encuentre una pronta y satisfactoria solución para la entidad y para todas las personas que formamos parte del club en estos momentos tan importantes para su futuro".

"El club adeuda a los futbolistas del primer equipo cantidades de la pasada temporada y entre tres y cinco mensualidades de la actual, dándose la circunstancia de que se están haciendo pagos a jugadores en función de los intereses deportivos del club, pagando a futbolistas que se considera que generan un mayor rendimiento, no haciéndolo a otros compañeros que, por lo visto, cuentan menos para la entidad", advirtió la plantilla del Badajoz.

Para los jugadores, esto último supone "una discriminación grave en el trabajo que no se puede pasar por alto". "Afecta a su dignidad y a su reputación, por lo que exigimos un trato igualitario hacia todos los miembros del club, para que nadie vea vulnerados sus más elementales derechos como trabajador", añadieron.

En este sentido, consideran que los hechos son "aún más graves cuando se producen tras haber trasladado esta plantilla a la dirección del club que hay futbolistas que tienen necesidades económicas urgentes, motivadas por los impagos, que les están generando angustia y malestar".

"A la falta de pago de los salarios se une la inestabilidad que vivimos en el club, con la problemática de la venta del mismo y la reciente solicitud del preconcurso de acreedores. Cada vez que conseguimos cierta estabilidad interna y los resultados deportivos son positivos, nos encontramos con circunstancias que entorpecen todo y nos apartan de nuestro objetivo", subrayó la plantilla del conjunto extremeño, quinto clasificado del Grupo 1 de la Primera RFEF.

Estos señores llevan toda la temporada aguantando lo que no está escrito... y aún asi tienen el equipo en playoff. Lo dije al salir y lo repito ahora, no merecen ni una sola palabra que no sea de reconocimiento y apoyo. Solución YA a esta vergüenza https://t.co/IcXB25la5V