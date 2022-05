La empresa que duplica la subida salarial que estaba prevista en su convenio

Decathlon ha elevado la subida salarial al 2,5% en 2022 en lugar del 1,2% firmado anteriormente en el convenio, en un contexto marcado por el alza de la inflación, que cerró 2021 en el 6,5%, al tiempo que la mantiene en el 1,4% para 2023.

Así se recoge en los acuerdos de modificación y la revisión salarial para el año 2022 del VIII convenio colectivo de la compañía publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los que se precisa que dichos incrementos salariales se aplicarán con efecto desde el 1 de enero de cada uno de ambos años.

Adicionalmente, tras el cierre de cada uno de estos cuatro ejercicios (2020, 2021, 2022 y 2023), se establece para los empleados que hubieren estado trabajando en la empresa todo el año, el pago de una cantidad, por una sola vez y no consolidable en tablas, en concepto de bonus en función del cumplimiento de un porcentaje de incremento de la cifra de ventas global de ese año de la empresa sobre las del ejercicio anterior, según su cuenta de pérdidas y ganancias.

Si el incremento porcentual sobre las ventas del ejercicio anterior no alcanzara un mínimo del 2,5%, no se tendría ningún derecho por este concepto, no generándose bonus.

Las nuevas tablas salariales para este año recogen un salario base anual (con inclusión de pagas extra) de 15.858,61 euros para los empleados del Grupo 5 Subgrupo 2; de 19.162,41 euros para los del Grupo 5 Subgrupo 1; de 16.272,31 euros para el Grupo 4 y de 19.661,55 euros para el Grupo 3.