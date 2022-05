Espina, sobre el Ferrol y el playoff: "El aliento de la afición puede marcar la diferencia. Es importantísimo y clave"

Pablo Espina, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado del partido con el Racing de Ferrol, el ambiente en el Reina Sofía, el playoff y su futuro.

Final: "Hay muchas ganas de que llegue el partido, queremos jugar y apretar para aprovechar la oportunidad que tenemos delante".

Playoff y Copa del Rey: "Estamos en una situación privilegiada desde principio de temporada. Hemos ido trabajando semana a semana y ahora ya estamos en el tramo final y tenemos posibilidades de todo al ir en el grupo de cabeza".

Qué ha faltado en los últimos meses: "No es fácil. La categoría está muy igualada y cualquier rival te puede hacer daño. Hay que adaptarse. En Tudela nos faltó un 'pelín'. A raíz de la expulsión cambió un poco todo. Es complicado jugar en cualquier campo".

Ferrol: "Considero al Ferrol una de las mejores plantillas del grupo. Su segunda vuelta es espectacular. Están prácticamente metidos en playoff y la necesidad es más nuestra que de ellos, pero no creo que vayan a venir relajados. Deberíamos querer ganar más el partido que ellos".

Gran ambiente en el Reina: "Es importantísimo y clave. Ya hemos visto con el Madrid lo que influye la gente y se necesita. El aliento de la afición puede marcar la diferencia".

Una derrota deja sin opciones: "Llevamos diciendo lo de la última bala un mes y hemos tenido oportunidades para estar más arriba, pero no lo es. Hasta que no sea matemático, nosotros seguimos en la pelea. En casa somos fuertes y es clave".

Su temporada: "Cuando voy a un equipo, mi principal objetivo es ganar y cumplir objetivos. Trabajo para eso. Arriba hay que hacer goles, pero la competencia es buena y todos aportamos en casa".

Renovación: "No me preocupo mucho por ese tema, solo por el Ferrol. En mi caso no es importante ahora. Hay que ganar el sábado. Estoy centrado en entrenar y competir. Hablamos y sin más. No hay mucho que comentar".

Reina Sofía y el césped: "Puede crear cierta incertidumbre, pero está claro que eso va a marcar el futuro del club. Es algo que se debería solucionar y el hecho de que sea un césped natural es un paso para Unionistas porque se lo merece".