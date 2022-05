El ‘Tour del cáncer’ acerca la realidad de la enfermedad y los servicios que presta la AECC

La Hospedería Fonseca ha acogido este jueves la conferencia del ‘Tour del cáncer’ organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca. Conferencia, que recorre diversos puntos de España con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, además de, trasladar los servicios gratuitos que ofrece la Asociación a los pacientes con cáncer y sus familias.

La charla magistral para acercar la realidad del cáncer ha corrido a cargo del doctor López-Otin, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo; Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, Premio Europeo FEBS de Bioquímica, Premio Rey Jaime I de Investigación y Doctor Honoris Causa por varias universidades nacionales y extranjeras, y que además ha presentado su libro ‘Egoístas, inmortales y viajeras: Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar’. Los beneficios de la venta del libro se destinarán a la AECC.

“En el cáncer tenemos miedo a lo desconocido, al dolor y al tratamiento. Pero también a su origen, ya que no entendemos qué hemos hecho para que nos alcance” explicó el Dr. López-Otin durante su intervención. Además, en este Tour tuvo la oportunidad de resolver dudas de los asistentes relacionadas con el cáncer, junto a Ramón Reyes.

‘No todos somos iguales frente al cáncer’

“El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer” ya que, en España no se tienen las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente, no se tiene una atención integral y continuada y no todos los cánceres se investigan lo suficiente. Estas desigualdades se reflejan en un estudio hecho público el pasado 4 de febrero Día Mundial Contra el Cáncer.

“Desde la Asociación trabajamos en dos planos. Uno con la población, con los recursos que nos proporciona la sociedad, para cubrir las necesidades de pacientes y familiares y paliar estas desigualdades, ofreciendo nuestros recursos y servicios gratuitos como orientación médica, atención psicológica y social y acompañamiento. El otro plano en el que trabaja nuestra Asociación es junto a entidades públicas y privadas para conseguir que, en el futuro, todas las personas sean iguales frente a la enfermedad” afirmó Ramón Reyes durante su intervención en ‘El Tour del Cáncer’.

El cáncer en Salamanca

En Salamanca los nuevos casos de cáncer detectados en el año 2021 fueron de 24.535, lo que supone una tasa de 773,39 (casos detectados por cada 100.000 habitantes)

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer fueron atendidos en este mismo periodo 1.659 beneficiarios, por lo que nuestro reto es lograr llegar a un número mayor de personas que puedan beneficiarse de todos nuestros servicios. Para ello se cuenta con un Equipo de Profesionales de 9 personas: 5 Psicólogas, 1 Trabajador Social, 1 Coordinador de Voluntariado, 1 Administrativo, 1 Gerente.

FOTOS: David Sañudo