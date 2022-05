María, sobre si el Pontevedra es una final: "Seguramente que sí"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación al término del 1-1 entre su equipo y el Cristo.

Sabor del punto: "Me sabe a poco. Su portero ha sacado varias de mérito. Felicito a los jugadores porque se han vaciado. No podemos ponerles ni un 'pero' a eso. Es una lástima porque necesitábamos los tres. Hemos ido a por ellos en todo momento".

Justo o no: "Tienes en cada partido lo que has cosechado, igual que en Liga. Algo no habremos hecho bien para no marcar. El resultado es el que hay. Luego lo valoráis vosotros".

Ritmo alto en el segundo tiempo: "La afición ha sido el día que más ha apretado y empujado. Les esperamos para el Compostela".

Salvación y playout: "El objetivo es la salvación a través del sistema que sea. Hubiera firmado el playout cuando llegué".

Penalti en el último suspiro: "Imposible verlo. Cualquiera del banquillo. Es una faena. No nos han pitado ninguno a favor".

Final en Pontevedra: "Seguramente que sí, pero ya hablaremos del partido la semana que viene. Tengo que mirar los resultados".

Cuentas: "Sí nos veo capaces de ganar dos partidos".

Gustavo: "Pidió el cambio por el golpe en la cabeza. Esperemos que no sea nada".

Liam: "Tenía molestias y ha sido una decisión técnica. Es cosa mía".