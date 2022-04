A Unionistas se le baja el 'subidón' del TAD en Tudela (1-1)

Once inicial de los charros / Unionistas

A Unionistas se le ha bajado el 'subidón' del TAD en Tudela (1-1). Los charros han empatado con un equipo que se encuentra en los puestos de descenso y arrastrando varios meses de impagos tras conocer la devolución del punto ante el DUX. De este modo, los del Reina Sofía no han cuajado una buena actuación y se les ha escapado una victoria vital para el playoff.

En la alineación, Ayllón ha mantenido el 4-4-2 y ha decidido volver a apostar por Bloch bajo palos por la lesión de Salva. En defensa, Mier, Piña, Pedraza y Salinas han sido los elegidos, mientras que en el doble pivote del centro del campo han hecho pareja Mandi y Acosta, que ha actuado como capitán. Mientras, Rayco ha ocupado la banda derecha e Íñigo la izquierda, por lo que en punta han formado Espina y De Miguel.

Sin embargo, el primer tiempo ha dejado serias dudas en el juego de los salmantinos, puesto que no han sido mejores que un equipo que se encuentra en serios apuros, dado que solo De Miguel ha podido generar peligro mediante un tiro cruzado que han sacado entre el meta rival y la zaga.

Por otro lado, los navarros tampoco han intimidado a un Bloch que ha estado muy tranquilo. Así, la peor noticia se ha vivido con la expulsión por roja directa de Acosta al filo del descanso. Con el paso por los vestuarios, Nespral ha reemplazado a Espina y Bassirou ha gozado de varias oportunidades para abrir la lata, aunque se ha mostrado sin puntería afortunadamente. Sustos del de Burkina Faso al galo.

Entre tanto, De Miguel ha visto cómo le han anulado un gol por fuera de juego y Ayllón ha dado entrada a Montes y Pitu por Íñigo y Mandi. Pese a ello, Bassirou, que llevaba ya varios avisos ha aprovechado a rematar un balón suelto en el área pequeña ante la no salida de Bloch. Más tarde, De la Nava ha sustituido a Rayco y ha presenciado en primera personas la diana de De Miguel al aprovechar un buen centro lateral de Salinas.

No obstante, ahí se ha acabado la historia al no moverse más el marcador en la recta final. Pinchazo de los del fútbol popular muy importante en la carrera por subir a Segunda. Y dando gracias al +1 si no salva Bloch el 2-1 en el añadido.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Bloch; Mier (Manu Sánchez, min. 85), Piña, Pedraza, Salinas; Rayco (De la Nava, min. 72), Mandi (Pitu, min. 58), Acosta, Íñigo (Montes, min. 58); Espina (Nespral, min. 45) y De Miguel.

Tudelano: Natxo Zabal, Yasin (Cabellut, min. 81), Diego Royo, Luna, Cavafe, Cedenilla (Laerte, min. 64), Faber (Aitor, min. 64), Gualda, Aranzabe (Iván López, min. 74), Caballero y Bassirou (Agus, min. 80).

GOLES: 1-0, min. 62: Bassirou. 1-1, min. 82: De Miguel.

ÁRBITRO: Álvaro López Parra (colegio cántabro). Roja directa a Acosta. Amarilla a Faber.

ESTADIO: Ciudad de Tudela.