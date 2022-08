Pequeñeces, tonterías y otros sinsentidos

Por alguna extraña razón, por algún extraño sinsentido, sigo buscando el sentido a todas las minuciosidades de la vida. Y eso que muy probablemente no lo tengan, sino que sean paréntesis cadenciosos. En cierto modo, es un ejercicio de fondo en el que no hay agujetas, pero sí un doloroso pinchazo en la sien derecha. Y, sin embargo, sigo queriendo quedarme en esa singular avenida de momentos muertos sin enterrar ni incinerar, con sus palabras descolocadas, sus luces matutinas o vespertinas y sus ruidos que me impidieron saber cuál es la verdad. Porque no quiero otro lugar al que ir, es una relación de dependencia con contrato indefinido.

Ya dije alguna vez que, para mí, la verdad estaba en los momentos que no tenían un fin determinado ni por determinar, en los instantáneos irracionales. Aunque sepa que no son más que tonterías. Pues ahora quiero dar una pincelada más, de la cual espero que no emborrone mi perspectiva. Hay mucha verdad en las pequeñeces y me gusta pensar en ellas más de lo que me gusta hacerlo en otras cosas. Es, evidentemente, exagerado e hiperbólico, pues son solo puras nimiedades. Pero yo siento que podría reducir los buenos momentos a simples saludos con la mano, miradas perdidas, coincidencias a destiempo, letras engullidas por el ruido ajeno o rayitos de sol que se cuelan por la ventana sin dejar pasar el frío. Yo podría vivir solamente para recordar que a mí me mueven las pequeñeces, las tonterías y otros sinsentidos. Muchas veces me sienta mal observar cómo otras personas ignoran esta importante faceta de sus vidas, la compuesta por futilidades ajenas.

Sé que no soy el único que piensa en estas cosas y eso está bien, alguien tendrá que hacerlo. Los “nada importante” merecen ser pensados y no perderse entre las olas.