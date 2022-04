¿Vaper: solución o una nueva adicción del siglo XXI?

En los siguientes párrafos vamos a contarte todo sobre el vapeo. Una de las mejores soluciones para equiparar el tamaño del cigarro electrónico con el del convencional es un vaper pequeño, ya que resulta tan ligero y práctico como estos.

¿Qué es exactamente el vapeo?

Seguro que al menos has oído o leído algo sobre esto, pero ¿sabes qué es exactamente el vapeo?

Explicado en pocas palabras: estamos ante unos cigarrillos electrónicos que han sido creados con el objetivo de hacer el mismo efecto que el cigarro convencional, pero evitando las sustancias que lo hacen tan perjudicial para la salud, con el objetivo de dejar el hábito de fumar.

Lo cierto es que en los últimos años el vapeo se ha convertido en tendencia tanto entre jóvenes como en adultos. Los motivos son muchos, siendo los principales: el hecho de contar con una gran variedad de sabores, el gusto personal o de dejar de fumar cigarros.

Algo más arriba hemos hablado de los vaper pequeños que son del mismo tamaño que los cigarrillos convencionales, pero hay otros formatos.

Además, también están los diferentes líquidos (conocidos también como e-liquid). En cuanto a la concentración de nicotina, esta tiene diferentes niveles e incluso hay alternativas que no llevan nada.

Algunos consejos para “principiantes”

Antes de empezar a vapear, hay varias cosas que conviene tener en cuenta:

Quizás quieras probar con un vape desechable antes de lanzarte a comprar un pod recargable o un kit avanzado, para determinar si en verdad el vapeo es lo tuyo.

Cuando compres tus primeros líquidos, intenta que al menos haya dos opciones para ir encontrando las que realmente te agraden.

Nunca puede faltar el líquido (e-liquid) en el cartucho, pues el aparato podría dañarse.

Adquiere un vaper con el que te vayas a encontrar a gusto y con el que te sientas representado y cómodo.

Hoy en día en España hay varias webs en las que se pueden adquirir vapers en las que además hay una gran cantidad de variedades y accesorios relacionados a precios relativamente baratos.

¿Sirve realmente para dejar los cigarros convencionales?

Una de las grandes dudas que surgen cuando se investiga o se habla del vapeo es la de si esta opción sirve realmente como ayuda a la hora de dejar de fumar.

Con el objetivo de arrojar algo de claridad sobre este asunto tan delicado y controvertido, la ANESVAP (Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales) ha editado un libro recopilatorio en el que se recogen los testimonios de más de 1500 usuarios que cuentan cómo el vapeo les ha servido para dejar de fumar.

Además, a inicios de 2022 los usuarios del vapeo iniciaron una campaña de recogida de firmas para presentarlas en el Ministerio de Sanidad, el Senado y el Congreso de los diputados para reclamar de ese modo que se apoye al vapeo como una alternativa para dejar al tabaco convencional.

Por supuesto, dentro del vapeo también existen las dudas sobre los efectos que esto causa a la salud:

Así, por ejemplo, si nos remitimos a la información que nos proporcionan instituciones como la FDA (Food and Drugs Administration) y el CDC (Center of Disease Control), u organizaciones de gran prestigio como la American Cancer Society y el National Institute on Drug Abuse. Veremos que existe una posición conservadora respecto a las posibles consecuencias del vapeo a largo plazo, alegando que las repercusiones aún se desconocen y que el vapeo no se reconoce como un método oficial para dejar de fumar.

Sin embargo, a la par muchos otros medios, organizaciones y organismos de salud pública como el PHE (Public Health England) o el Yorkshire Cancer Research se hacen eco de investigaciones académicas y sanitarias, que demuestran que el reemplazar el tabaco por los cigarrillos electrónicos influye de forma positiva en la salud de los fumadores.

Esto nos deja como evidencia que a pesar de las opiniones divididas, existe una mejora tangible en la calidad de vida y salud de aquellas personas que han dependido durante años del cigarro. Y que, aunque las instituciones y organismos no lleguen a un acuerdo, los testimonios de ex-fumadores sobre el éxito del uso del vaper para dejar de fumar son más que suficiente para que muchas otras personas se sumen a este método.

Como habrás visto, dentro de los cigarrillos electrónicos cuentas con una gran cantidad de opciones tanto en tamaño como en sabores.

Además, cada vez son más las investigaciones en torno al tema, recurriendo incluso a los estudios en humanos y a numerosos testimonios de personas que han usado esta alternativa para dejar los cigarros convencionales.

Por ello te animamos a que, si tienes interés en este tema, busques más información al respecto, y si es una opción que valorarías para dejar de fumar, te asesores con expertos en la materia para tomar las mejores decisiones en materia de productos.