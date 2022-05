“Se puede salir y superar una adicción, pero hay que pedir ayuda”

Las adicciones están presentes en la vida de muchas personas, con la pandemia su consumo se ha visto disparado y cada vez son más las personas que piden ayuda para intentar superarlo. SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Ana Rodrigo, terapeuta en Proyecto Hombre de Salamanca, para conocer, desde la visión de un profesional, la situación actual de las adicciones.

El alcohol es la droga más común consumida a nivel nacional, un consumo que ha incrementado a raíz de la pandemia. “Su consumo está normalizado, pero está totalmente disparado”, destaca Rodrigo. Algo que durante la pandemia aumentó debido a la dificultad para conseguir otro tipo de sustancias y que se vio con el agotamiento de bebidas alcohólicas en los supermercados.

Sin embargo, aunque sea la adicción con más adeptos, el cannabis y la cocaína le siguen muy de cerca. “El cannabis esta tremendamente extendido porque mucha gente tiene la falsa idea de que cómo se utiliza medicinalmente parta algunos tipos de tratamiento, se cree que se puede consumir con normalidad”, destaca Rodrigo, quien explica que en sus sesiones y charlas ella pone un ejemplo para concienciar sobre este consumo. “Siempre digo que la quimioterapia también es un tratamiento y a nadie se le ocurre tomarla porque sí”.

Por otro lado, la adicción al uso de los videojuegos y de aparatos tecnológicos y de redes sociales también se ha disparado en los últimos años, en especial entre jóvenes y menores de edad.

Pero, ¿qué conduce a una persona a una adicción? Cada persona tiene sus propios motivos que le llevan a esta situación, pero hay algunos rasgos comunes. “La no gestión de sentimientos, la no tolerancia a la frustración, el no saber aceptar un no por repuesta, la soledad, el aburrimiento, de no aceptar un enfado”, son algunos de ellos, como explica Rodrigo. Además, “hay que desmentir un poco la idea de que una situación familiar terrible, porque no es así”, añade.

“El apoyo familiar es fundamental pero no esencial”

Que no se sientan solos es muy importante para poder superar una adicción, y ahí juegan un papel primordial las familias y los seres queridos. “El apoyo familiar es fundamental pero no esencial”, destaca Rodrigo. “Es fundamental porque en estos momentos, en terapia te enfrentas a muchas cosas y enfrentarse a uno mismo, a muchos cambios, es muy duro. Hay que hacer mucho análisis de la vida pasada y a nadie nos gusta mirar para atrás y ver los errores que hemos cometido”, explica.

Se puede salir de las adicciones y eso es algo que Ana Rodrigo tiene claro. “Todas las personas pueden cambiar, si quieren pueden cambiar, pero es verdad que ‘solo tú puedes, pero no solo’ y esa es una frase que repite mucho Manuel”. Destaca la importancia de pedir ayuda. “Existe la falsa creencia de que con dejar de consumir basta y no es así. Es un trastorno mental y tienen que trabajarlo profesionales”, concluye.