Medidas anticrisis del Gobierno

Estamos asistiendo a las primeras semanas de la era de Feijóo en el PP. A pesar de que el político gallego ha prometido moderación y cambio en las formas, está demostrando que no es así y que la imagen de esa figura mansa, serena y de talante negociador, a la hora de la verdad se quiebra y salta por los aires.

Hemos tenido ocasión de comprobarlo en el primer debate serio sobre el Real Decreto Ley anticrisis elaborado por el Gobierno y que se sometió a la convalidación del Congreso de los Diputados el pasado jueves. Las medidas económicas incluidas en el texto son importantísimas para los ciudadanos, para las familias, para los sectores agrícolas y ganaderos, para los transportistas y, en general, para toda la población que lo está pasando mal como consecuencia de la subida de precios en general provocada fundamentalmente por la guerra de invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Como sabemos, el contenido del texto es cuantificable económicamente, comenzó a desplegar sus efectos unos días antes de Semana Santa y consisten en rebajar en 20 céntimos el precio del litro de los carburantes de automoción, ampliar el bono social eléctrico, mantener el IVA reducido para la luz en el 10 % y no en el 21 % como estaba anteriormente, ayudas directas a quienes tengan camión, autobús o taxi, mantener un tope máximo de subida del 2 % para los alquileres o revalorizar el 15 % del ingreso mínimo vital, entre otras. Estas medidas ya han provocado efectos en la inflación, que se ha contenido en el último mes.

Por otra parte, el gobierno español ha promovido un acuerdo económico importantísimo en el seno de la Comisión Europea. Es el acuerdo entre España y Portugal para abaratar la factura de la luz y que tendrá una repercusión muy positiva para los hogares de los españoles. Y esto lo sabe bien Feijóo y el PP, pero callan y recurren, una vez más, a ETA para descalificar al Ejecutivo, cuando todos sabemos que hace más de una década que desapareció.

Y una vez más, el PP no ha querido unirse a este elenco de respuestas de política social para los más necesitados y lo hace exclusivamente por intereses puramente partidistas y electorales. Saben que a este tipo de medidas sociales no deberían oponerse, pero no quieren dar su brazo a torcer y, en cambio, quedando fuera de juego, ofrecen, como siempre, un caramelo envenenado, publicitando hasta la saciedad que hay que bajar impuestos; mensaje que siempre es inmediato y que engancha a los ciudadanos que se detienen poco a pensar sobre las repercusiones de medidas así en una situación altamente inflacionista como la que tenemos. Las repercusiones son muy negativas, ya lo ha dicho con meridiana claridad el Fondo Monetario Internacional (FMI). El PP no ha cedido ni un ápice en su soberbia política –habitual en las conductas de sus líderes, no sólo de Casado o de M. Rajoy, sino también del “aparentemente manso” Feijóo-; es más, el Ejecutivo sí cedió y admitió tramitarlo como proyecto de ley, por lo que podrán incluirse enmiendas de los diferentes grupos políticos. Aún así, el PP sigue diciendo “no a todo”. Con su negativa del jueves se están posicionando en contra de todas esas medidas tan beneficiosas para los ciudadanos y situándose en los márgenes excluyentes de una gestión política adecuada y centrada en los ciudadanos, sobre todo los más débiles. Recordemos que el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho exige a éste intervenir en los procesos económicos para corregir las desigualdades, garantizar la cohesión social adecuada y una convivencia pacífica y democrática. Esto es lo que, en ningún caso, está haciendo el PP ni de Casado ni de Feijóo.

Los intereses del PP van por otros derroteros y lo está demostrando sistemáticamente con sus políticas de protección de las clases sociales más adineradas y poderosas. Lo último que ha aprobado en gobierno de Ayuso para la Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello, porque esta Comunidad concederá becas públicas a alumnos de bachillerato que estudien en centros privados. Los requisitos son irrisorios, porque el único es que las rentas obtenidas en la familia se dividirán entre todos sus miembros, de tal suerte que si la renta que corresponde a cada miembro no supera los 36.000 euros al año podrá conseguir esas becas. Lo que en Román Paladino quiere decir que una familia con pareja y dos niños que obtenga unas rentas de 140.000 euros al año podría conseguir esas becas. ¡Alucinante! Claro, hay que tener bien contentos a los de Vox, ya que luego dicen que los más ricos están discriminados porque no reciben ayudas públicas. Estas ayudas, que supone un montante total de 43,5 millones de euros, solo beneficiarán a 15.000 alumnos (y de la educación privada, claro), que son sólo el 14 % del total de estudiantes madrileños. Con este presupuesto, según han denunciado los sindicatos de enseñanza, podrían contratarse hasta 1.600 profesores más para la enseñanza pública. ¡Qué vergüenza!

Pero no sólo en Madrid el PP practica estas políticas perjudiciales para los sectores más débiles de la sociedad. En Castilla y León, la Junta está recortando el número de médicos en las Zonas Básicas de Salud. Así, las ZBS de Vitigudino y Lumbrales (dentro de una de las comarcas más deprimidas y vaciadas de la Unión Europea) tendrá 4 y 5 médicos menos respectivamente a partir del mes de mayo debido a jubilaciones, vacaciones y traslados o plazas que no han sido cubiertas. En la ZBS de Lumbrales sólo quedarán 3 de los 8 médicos asignados. Pero eso no preocupa al señor Mañueco, rehén de la ultraderecha y dispuesto a lo que sea por mantenerse en el poder, incluso perdiendo las elecciones como hizo hace tres años y mediante un procedimiento de elección de candidato muy dudosa legalmente y que está siendo investigada por los tribunales de justicia. Claro, tiene a su favor los apoyos de grupos de poder económicos, sociales y mediáticos, que le “hacen la rosca” para seguir manteniendo sus privilegios. ¡Lamentable!

Y lo más patético de todo es que Feijóo, que parecía que quería cambiar la tétrica imagen de esta derecha atrabiliaria y montaraz, no lo está haciendo ni lo va a hacer. Es más, se ha mimetizado con los mensajes de Ayuso y comienza a tirar de ETA para atacar al Gobierno. Pero ya sabemos que cuando el PP recurre sistemáticamente a ETA es porque no tiene otros argumentos, porque no le van demasiado bien las cosas y porque su ansiedad por conseguir el poder es cada vez más enfermiza.