María y el partido del año con el Cristo Atlético: "Desde luego que no es una final"

"Perderíamos opciones, no definitivas, pero sería muy negativo", ha dicho el técnico del Salamanca UDS en la previa

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del partido contra el Cristo Atlético de este fin de semana, concretamente el domingo 1 de mayo.

Es una final: "No. Es muy importante. Son tres puntos que necesitamos para salir de la situación. Desde luego que no es una final. Dependería de los resultados. Estamos a dos puntos. Perderíamos opciones, no definitivas, pero sería muy negativo".

Semana: "Bien. Una semana de victoria se nota en el ambiente. Han trabajado muy bien".

Mejor momento a nivel mental: "Los chicos tienen mucho mérito. Cuando llegamos hace once semanas atrás, la cosa estaba muy mal. Se merecen mi reconocimiento público. Vamos a dar guerra hasta el final. Está en nuestras manos. Vamos a salir al 100%".

Ganar dos seguidos: "Está en nuestras manos y tenemos que ser listos para conseguirlo. El equipo ha hecho méritos para llegar a esta situación. Debemos tener hambre. Estamos en los huesos y llevamos todo el año comiendo muy poquito. Ellos (el rival) tienen sobrepeso porque van arriba".

Cristo: "Les he visto y están haciendo un temporadón. Es una de las sorpresas el grupo. Es un equipo que le gusta tener el balón y ser protagonista dentro y fuera de casa. Va en playoff y ni ellos mismos lo pensaban a principio de temporada".

Afición: "Me parece perfecto que el club se movilice porque quedan dos partidos. Quiero invitar a la afición. Es importante para nosotros. Acudo a ellos".

Sistema: "Depende de los carrileros. Es bueno porque se han adaptado a cinco o cuatro atrás. No puedo comentar nada hasta el partido".

Bajas: "Manu Moreno sigue con molestias. No va a llegar. Ha empezado en campo. Es muy light lo que está haciendo. Veremos cómo evoluciona las siguientes semanas".

Horario unificado para las últimas jornadas: "Como es para todos café, vale. Es lo que toca. Todos a las 12:00 horas. Sin más".

Cálculos: "Aún no. Igual en la última y penúltima jornada sí los hago. El que sube es por méritos. Lo mismo con los de abajo".