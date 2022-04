El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar saca adelante los presupuestos para 2022

La sesión plenaria correspondiente al mes de abril en la ciudad de Béjar dejó varios temas interesantes sobre la mesa, en un Pleno donde la unanimidad fue la tónica predominante a excepción del punto relativo a la aprobación del presupuesto para el año en curso que llevaban a debate desde el equipo de gobierno, que salió adelante gracias al consenso entre PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas Béjar, mientras que el PP votó en contra.

El Ayuntamiento de Béjar contará para 2022 con 14.009.000 millones de euros lo que supone un 2,79% más que con relación al curso anterior. El concejal delegado del área de economía, José Luis Rodríguez Celador, pedía al inicio de su intervención “disculpas por las fechas en la que llegan a pleno estos presupuestos” e hizo alusión a las circunstancias políticas que se vivieron en la ciudad textil entre el final de 2021 y comienzo del año en curso. Además, el edil socialista lamentó “que estas cuentas no tengan mas participación ciudadana y que tomaremos nota de ello para el próximo ejercicio”.

Entrando al detalle, en el capítulo de ingresos, más de 3 millones de euros corresponden a impuestos directos y 37.000 € de los indirectos Otros 3.744.000 € de tasas, precios públicos y otros ingresos es otra de las fuentes que proporcionan liquidez al consistorio, junto a algo más de 2 millones de euros correspondientes a transferencias de capital. Mientras que el apartado de gastos, 7.324.000 euros, casi un 53% del presupuesto se destinan a gasto del personal y más de 3,7 millones de euros se restan de las cuentas para dedicarlos a gastos corrientes.

El gasto en personal ha sido uno de los puntos de discrepancia en la sesión entre PSOE y PP. El concejal popular Angel Orgaz explicaba que su grupo no entiende como “el gasto en personal sube cerca del 9% con respecto al año anterior. Revisando los datos con respecto al último año de legislatura del PP, hay un gasto de más de 1,2 millones de euros de diferencia, lo cual nos parece exagerado. Además si comparamos otros datos, según los datos que ustedes nos han proporcionado, a 31 de diciembre del año pasado la media trabajadores del consistorio ha sido de 216, mientras que en 2018 cuando nosotros dejamos el gobierno había cerca de 334 personas ¿en que se esta yendo el gasto en personal?” esgrimía Orgaz, que achacaba como una de las posibles causas, las gratificaciones dadas por parte del equipo de gobierno, algo que era negado por Jose Luís Rodríguez Celador que argumentaba que “aquí no hay ni trampa ni cartón. Decía usted que no se explica esa subida, habla de posibles gratificaciones… No hay personal suficiente para justificar con ese argumento ese incremento. No es ese el problema, la cuestión está en una inflación galopante, la subida del IPC, aplicar la subida del gobierno, etcétera” señalaba el edil socialista

Otro apartado importante es el destinado a inversiones. Cerca del 16,6%, más de 2,3 millones de euros, se aplicará en estas partidas. Según explicaba Celador aquí se incluyen entre otros, la creación de un parque de calistenia, la restauración del refugio de la Covatilla y la mejora de las instalaciones del centro turístico bajo el manto del Plan de Fomento, el estudio de viabilidad de un palacio de congresos y al centro de recepción de visitantes, la realización del plan de sequía, entre otros.

El Partido Popular, que voto en contra de estas cuentas, comentaba a través de Angel Orgaz que los presupuestos “tienen cosas buenas y malas” pero que se hacen “pequeñas inversiones que no significativas” y que desde la bancada popular “no podemos compartir el capítulo de inversiones poque es ajeno a la realidad social de la ciudad, el gasto de 20.000 para realizar estudio para un palacio de congresos, no se puede entender”. El concejal popular argumentaba que en este apartado incluyen “inversiones que en realidad no son dinero contante y sonante para el consistorio como el Plan de Reindustrialización o los Planes Provinciales”

Una sesión con acuerdos comunes

El resto de los puntos del orden del día salieron adelante por unanimidad como es la integración de Béjar en el proyecto ‘Ciudad Ciencia’, promovido desde el gobierno central para la divulgación de la cultura científica y que supondría que Béjar sería la primera localidad de la provincia charra en adherirse. también se aprobaron por consenso la modificación de la ordenanza correspondiente a las terrazas y veladores, el Protocolo General de Actuación entre la CCAA de Castilla y León, la Diputación de Salamanca, la Mancomunidad ‘Sierra de Francia’, el Ayuntamiento de Béjar y la Mancomunidad ‘Embalse de Béjar’ para desarrollar el proyecto de abastecimiento a la Sierra de Francia desde el Embalse de Navamuño o el expediente de conveniencia y oportunidad para la explotación del bar-restaurante, albergue y Centro de Turismo Activo ubicado en las antiguas instalaciones de RENFE.

Sobre el supuesto caso de acoso laboral

En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde Antonio Cámara hacía publico que tras recibir el escrito pertinente por parte de la trabajadora afectada se ha puesto en marcha un expediente informativo para aclarar los hechos del posible caso de acoso laboral en la Covatilla además de la creación de una comisión de investigación, que estará presidida por un miembro del grupo popular. “Me he dado mucha prisa” decía Cámara “en cuento se han presentado los escritos y quien tiene que encauzar esto es el comité de empresa, que es quien lo ha hecho. Ya están iniciados los trámites. El lunes pedían la creación de una comisión de investigación presidida por ustedes, el PP, en menos del agotamiento del plazo para responder se ha creado esa comisión y se les da la presidencia. La comisión no va a interferir y se han abierto dos vías de investigación. Ahora ustedes harán lo que tengan que hacer y estoy cumpliendo con su requerimiento” ponía de manifiesto el regidor bejarano.