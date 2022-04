Íñiguez, por su rifirrafe con la grada por Elonu: "Me he atrevido a gritar a dos o tres personas y sé que son acérrimos al Avenida"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación después de eliminar al Gernika a doble partido.

Valoración: "Estoy más contento que en Gernika. He visto un equipo que ha defendido bien. Ese es el camino. Hay que seguir unidas. Estamos en semifinal".

Jugadoras reaccionan: "Lo hago para que reaccionen. Me gustaría que tuviésemos la misma hambre".

Würzburg en playoff: "Lo he visto amarillo. Ha estado bien. La gente ha apoyado. Esto es una familia. Yo no doy rodeos. Pregúntame lo que quieras. No me empieces a marear para preguntarme eso. Lo que ha pasado es que una jugadora (Elonu) tiene que coger confianza y no la va a coger si la gente gesticula. Necesita que lo apoye. Si solo vamos a animar cuando ganamos, mal. Ya bastante exijo yo. No entiendo que nos quedemos callados cuando no quedemos. He visto un equipo. Esa jugadora va a ser importante en el playoff y así no se ayuda. Estamos en el mismo barco. Me he atrevido a gritar a dos o tres personas y sé que son acérrimos al Avenida. No hay más. Yo voy a seguir así. Elijo los momentos. A mí me han dado broncas que me han hecho reaccionar y me han marcado".

La Seu: "Va a ser duro. Hay que prepararlo bien. Es un viaje largo. No es cómodo. Son doce horas de viaje y por el camino entrenaremos".

Equipo: "Vamos progresando. Me gustaría ir a más cada partido. Hay gente que va a todo. No hay que murmurar. No me gusta".

Bella: "No trastoca mucho porque no puedo poner excusas. Nogaye ha reaccionado después de picarle en el orgullo. Se va mañana a pasar la lesión y ha aparecido una cosa en el menisco y parece que es una lesión antigua".

Rivales: "Yo hoy cumplía 100 partidos de Liga Femenina. Me dicen que a por 100 más, solo veo 101. Así voy. No pienso en Valencia y Girona, que se peguen".