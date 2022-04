Luis Acosta, sin oferta de renovación en Unionistas

"No tengo noticias. ¿Mi representante? Tampoco me ha comentado nada", ha dicho el centrocampista sobre su futuro en el club

Luis Acosta no ha recibido ninguna oferta por parte de Unionistas hasta el momento, según ha confirmado él mismo a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista. Además, el centrocampista ha hablado de más temas como el reto del playoff y el próximo partido contra el Tudelano.

Ánimos en el vestuario: "Lo importante es que para cinco jornadas que quedan nos estamos jugando algo tan bonito como un playoff para que no sea un final feo".

Duelos directos y visita al Tudelano: "Están en una situación difícil porque prácticamente tienen el descenso consumado, pero van a buscar su última oportunidad. Delante de su gente no querrán que se materialice ya. Vienen de sacar adelante partidos complicados. Todas las salidas son duras. Vamos a por los tres puntos para que no se escape el objetivo".

Notable mejoraría la última jornada: "Se dio bien. En casa hemos sido muy fuertes siempre y lo hemos demostrado. Puede parecer que en partidos anteriores no hemos salido igual, pero no es así. Hay ganas e ilusión".

Reina Sofía, clave: "Es muy importante. No solo por las dimensiones, sino por la afición, que suma mucho y es un jugador más. Somos fuerte aquí".

Renovación: "No he hablado nada con él personalmente. Primero hay conversaciones con representantes y luego ya se nos comunica a nosotros a veces. No tengo noticias. ¿Mi representante? Tampoco me ha comentado nada a día de hoy de la renovación".