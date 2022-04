¿Por qué sube el precio de la luz y qué podemos hacer para reducirlo?

Si todavía no hemos entendido el por qué del incremento, primero es preciso entender que las causas tienen que ver con la globalización

A principios de año, el precio de la luz en España se incrementó en más del 40%. Una subida frente a la que los ciudadanos se han visto obligados a llevar su consumo a rajatabla. Pero, ¿cuál es el origen de la subida y qué podemos hacer mientras tanto para sobrevivir a ella?

Incremento histórico en el precio de a luz

Mientras luchamos día a día por sobrevivir a la inminencia de las adversidades, con la guerra en pie al este de Europa, la crisis de suministros y la subida de la gasolina y la inflación, aún debemos apretarnos más el cinturón ante el alto precio de la luz. Un duro golpe para los ciudadanos que, tras una sinuosa y sutil ascendente que engrosaba la factura año tras año, ha culminado con un incremento del 40’56% respecto a la tarifa de 2020 según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Situando como la media unos 79 euros al mes por consumidor medio, suponiendo la contratación de una potencia de 4,6kW y un consumo de 3.504kWh al año.

Además de tratar de gastar lo menos posible en casa, muchos consultan día tras día el precio de la luz hora a hora en la web de Tarifa Más Barata. Y es que, a pesar de todo, las horas valle y llanas fluctúan y no siempre se enmarcan en la misma franja horaria. Una situación realmente complicada, ya que a las horas imposibles en que el consumo es ligeramente más asequible no siempre podemos estar en casa. Mucho menos estar pendientes de configurar la lavadora y sacar la ropa antes de que coja humedad o de retrasar el uso de la aspiradora. Motivo por el que, guste más o guste menos, debemos urdir un plan contra la subida de la luz hasta que todo se sosiegue.

¿Por qué ha subido el precio de la luz?

Si todavía no hemos entendido el por qué del incremento, primero es preciso entender que las causas tienen que ver con la globalización. En un mundo donde, al fin y al cabo, todos dependemos de todos, es de vital importancia mantener el equilibrio entre los suministros importados para evitar sobrecostes. Contextualizando la situación, se da el caso de que España debe importar petróleo y gas porque carece de reservas. Motivo por el que más del 80% de la energía consumida en el país es de origen fósil. Y he ahí la razón por la que dependemos de la importación para tener electricidad, aunque casi el 21% de 2021 se produjo mediante energía nuclear.

Paralelamente, muchos han aprovechado esta circunstancia para volver a popularizar la demanda de energías renovables. Generalmente, dado que provienen de fuentes que no se agotan, pero que dependen del clima, como el sol, el agua o el viento. Sin embargo, este tipo de energías no están del todo desarrolladas en España, aunque justamente es en esa premisa donde se enmarcan los fondos europeos Next Generation para, junto a la inyección económica, incentivar su consumo. Por el momento, como ciudadanos, sólo podemos esperar y, mientras tanto, apostar por estrategias domésticas que nos permitan ahorrar un poco a final de mes.

La dependencia de la hora de consumo

Como es sabido, el precio de la luz no es constante, sino que varía a lo largo del día. Este es debido a que generar electricidad es más costoso cuando más gente la consume a la vez. Por ello, podemos comprobar fácilmente que, si centramos nuestro consumo a media mañana, al mediodía o al anochecer –franjas donde coincide gente en el hogar– nuestra factura de la luz subirá vertiginosamente. Concretamente, la hora punta tiene lugar de 10:00h a 14:00h y de 18:00h a 22:00h, de lunes a viernes laborales y tanto en invierno como en verano, siendo estos momentos los que más repercutirán en nuestra factura.

Justo en el otro extremo, las horas valle resultan en un precio de consumo mucho más barato, dado que se dan cuando pocos o nadie consume electricidad. No obstante, su franja horaria es un tanto peliaguda, dado que tiene lugar de 00:00h a 08:00h de lunes a viernes laborales. Una franja donde la mayoría estamos ya en la cama y, en caso de tener vecinos, los molestaríamos al hacer ruido con electrodomésticos. Así que quedan las horas valle como las más plausibles, caracterizadas por un precio ni muy alto ni muy bajo. Situándose en las horas restantes del día y también los fines de semana y festivos. Un momento donde la mayoría pasan el día fuera de casa.

¿Qué otras medidas podemos tomar?

Mientras pasamos tiempo organizándonos para consumir únicamente en las franjas horarias menos costosas, consultar información como la que se ofrece en el Blog Luz Gas y Más puede sernos de gran utilidad. Por ejemplo, ¿sabías que una regleta con la luz encendida igualmente consume? Aunque la cifra se sitúe entre los 0’5 y los 0’3W, un buen motivo para no olvidarnos de apagarlas cuando no las utilicemos. Además, existen muchos aparatos que, apagados, siguen consumiendo energía como los televisores, las videoconsolas y hasta las cafeteras. Y si hablamos de aquellos siempre en marcha, la nevera se lleva la palma como el electrodoméstico que más consume.

Lejos del llamado “consumo fantasma”, poco podemos hacer más que ceñirnos a los horarios mencionados estrictamente. Por supuesto, volver a utilizar velas para evitar encender la luz puede ser útil, pero podríamos sufrir una desgracia si las dejáramos donde no deben o nos olvidamos de ellas. Como alternativa, y si no podemos invertir en energía renovable, hoy en día existen también cargadores fotovoltaicos para algunos dispositivos como teléfonos móviles y cámaras. Poco más podemos hacer para evitar ese mordisco a final de mes. Y, de momento, cabrá esperar a que España renegocie el precio con Bruselas lo antes posible.