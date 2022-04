Primeros casos de XE en España: lo que se sabe de la última variante de la COVID-19

La pasada semana se conocían los primeros casos de contagios con la variante XE en nuestro país, un linaje recombinante de Ómicron BA.1 y BA.2. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 han sido muchas las variantes que han circulado, y aunque Ómicron sigue siendo la mayoritaria en el momento actual, la variante XE podría ser hasta un 10% más contagiosa que las anteriores, tal y como ha reconocido recientemente la Organización Mundial de la Salud.

“Entre los distintos linajes de esta variante, BA.2 se sitúa como el más frecuente, seguido de BA.1 y BA.1.1. Si bien en niveles muy bajos, inferiores al 2%, se han notificado algunas secuencias correspondientes al linaje recombinante XE”, recoge el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias (CCAES).

No obstante, esto no quiere decir que cause mayor gravedad, es decir, que por el momento la prevención debe seguir siendo la misma que con otras variantes.

¿Cuáles son sus síntomas?

No diferente mucho de la variante Ómicron, siendo los síntomas más frecuentes fiebre, cansancio, dolor de cabeza, malestar general y mucosidad. Los síntomas suelen durar entre 2 y 5 días. La vacunación sigue siendo la mejor barrera para reducir los riesgos de contagio y los síntomas graves en caso de infección.