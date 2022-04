Mansour, ex del Salamanca UDS, víctima de cánticos racistas con un "mono, mono"

Mansour Seck, ex del Salamanca UDS, ha sido víctima de cánticos racistas. El jugador de la Gimnástica Segoviana ha sufrido un hecho tan deleznable en el encuentro contra el Marino de Luanco a domicilio. Además, el colegiado reflejó en el acta lo ocurrido en Miramar.

Condenamos los insultos racistas recibidos por nuestro jugador @mansour14 por un grupo de aficionados del @MarinoLuanco que a buen seguro no representan a la mayoría. Estos sucesos son intolerables y le hacen mucho daño a nuestro deporte. #AúpaSego pic.twitter.com/ObMWUBclsx — Gimnástica Segoviana CF (@lagimnastica) April 24, 2022

"En el minuto 50 de partido, con el juego detenido, desde detrás de la portería según sales al terreno de juego situada a la izquierda, varios aficionados identificados como seguidores del Marino de Luanco por las bufandas y camisetas que portaban, se han dirigido al jugador visitante número 18 D. Mansour Seck en los siguientes términos: "¡Mono, Mono!" Dicho comentario ha sido escuchado por la árbitro asistente número 2, por lo que me he acercado a donde el delegado de campo para que comunicara por megafonía que cesasen dichos comentarios. El delegado de campo me comunica que no disponen de megafonía y, como solución a ello, el capitán del equipo local ha ido a donde dichos aficionados para que cesasen dichas actitudes. La acción no se ha vuelto a repetir durante el encuentro, estando el partido detenido durante un minuto y medio en ese momento", ha reflejado el escrito arbitral en un duelo que ha acabado 1-2.