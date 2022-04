Arencibia llama a la gente: "Después de tantos palos que les hemos dado, ahora tenemos que disfrutar de este momento"

Álvaro Arencibia, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación tras meter dos goles al Ceares. Además, el central ha hablado del equipo, la salvación y su futuro.

4-1: "Lo de sencillo siempre se dice cuando un equipo está descendido, pero mirando atrás ya nos ganaron en su casa. Había que tener mentalidad ganadora. No nos quedaba otra".

A dos puntos: "Son complicados. Igual que el resto. Todos nos jugamos los garbanzos y va a ser un bonito final de temporada. Esperemos que se nos dé bien y jugamos dos partidos en casa".

Buen rendimiento en casa: "Ha cambiado la visión de cara a gol. Cuando metes, siempre puedes tener más tranquilidad. Antes no lo hacíamos y los errores puntuales nos penalizaban. Eso nos ha llevado a esta situación. Repito mucho lo de la mentalidad ganadora, dependemos de nosotros mismos".

Doblete: "Me vi bien. Me sacaron de la alineación unas molestias, pero he podido volver. No es mi trabajo marcar goles, pero ayuda y para eso estamos. Me hubiera gustado no haber encajado".

Qué gol prefiere: "El segundo es bonito. Me quedo con ese porque tiene la dificultad de medir el balón y rematar bien. La primera es un buen golpeo. Lo veía más claro por fuera de la barrera que por dentro. Tuve suerte este fin de semana".

4-3-3: "Tuvimos la posesión durante todo el partido. Ellos estuvieron más replegados y buscamos la tranquilidad desde atrás. Es un sistema que tenemos que controlar. Ya somos grandecitos y profesionales entre comillas. Salió bien".

Afición y Cristo: "Decirles que después de tantos palos que les hemos dado, ahora tenemos que disfrutar de este momento. Si se hace una victoria en casa, todos nos veremos reforzados. Podemos tener una visión diferente para los dos últimos partidos de Liga".

Futuro: "Tengo contrato aquí y estoy muy feliz. El club, aunque la cosa vaya mal, siempre ha estado apoyándonos. Tengo que agradecer esa confianza porque he tenido malos momentos al principio de la temporada. Intentaré demostrarlo también la que viene. El fútbol da muchas vueltas. No es tan fácil jugar en un equipo de tanto renombre como el Salamanca. Este es el verdadero fútbol. Nuestro objetivo es no descender por el bien de todos y quién sabe lo que puede pasar el año que viene si eso ocurre".