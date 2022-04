Un doblete de Arencibia, Ribeiro y Juancho le marcan el camino de la salvación a un Salamanca UDS que ajusticia al Ceares (4-1)

Un doblete de Arencibia, Ribeiro y Juancho le han marcado el camino de la salvación a un Salamanca UDS que ajusticia al Ceares (4-1). Los del Helmántico se han colocado a tan solo dos puntos del objetivo al aprovecharse de un equipo que marcha colista y ya está descendido. Por ello, el duelo contra el Cristo Atlético, que se encuentra en los puestos de fase de ascenso, cobra tintes de finalísima. Es ganar o morir otra vez prácticamente.

Con respecto a la alineación, María ha decidido cambiar el esquema. Así, el entrenador ha pasado del 5-3-2 de las últimas jornadas al 4-3-3 por las bajas, dado que Manu Moreno se ha perdido el choque por lesión, mientras que Fer Romero, Murua y Amaro lo han hecho por sanción. Así, Salcedo ha estado bajo palos, la defensa ha caído en manos de Gustavo, Kristian, Arencibia y Menéndez. En el centro del campo, titularidad para Liam, Benito y Télles. En ataque, tridente compuesto por Ribeiro, Juancho y Manín.

A los pocos segundos de que haya arrancado el choque se ha visto que los locales no estaban por la labor de fallar. De hecho, Ribeiro ha perdonado a los asturianos al enviar por encima del travesaño una buena jugada entre Juancho y Menéndez. Mientras, al cuarto de hora, Arencibia ha chutado con maestría una falta que se ha colado por toda la escuadra.

Tras ello, los visitantes han dado un paso al frente y Salcedo ha tenido que empezar a dejar destellos de su calidad, especialmente con un paradón a bocajarro de Llerandi a la salida de un córner. Así, los charros han reaccionado y han gozado de varias oportunidades, por parte de Manín, hasta que Arencibia ha anotado su doblete con un voleón en la última jugada del primer tiempo. 2-0. Marcador parecido al del Arosa hace 15 días.

Nada más arrancar el segundo tiempo, Ribeiro ha cabeceado un esférico en plancha, ha tocado en el poste y se ha metido dentro del fondo de las mallas. 3-0. Entre tanto, Liam, que ha visto amarilla, ha sido sustituido en el intermedio por Willy. Pasados los 60 minutos de batalla, María ha realizado un triple cambio para dar entrada a Luis Martínez, Mikel Bueno y Uche, y justo se ha producido el 3-1, obra de un Óscar que lleva muy poco tiempo en el verde. Empanada de la zaga y susto en el 'templo'.

No obstante, el Salamanca UDS casi siempre se complica la vida y este fin de semana no iba a ser menos, puesto que Llerandi no ha conseguido el 3-2 por los pelos. Momentos de sufrimiento para el Salamanca UDS que no han visto su fin de milagro por una mano sublime de Guille a un remate de Mikel Bueno. Por su parte, Juancho ha cerrado la contienda con el 4-1 y Alemán ha debutado en el primer equipo en una tarde para soñar.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Salcedo; Gustavo (Luis Martínez, min. 65), Kristian, Arencibia, Menéndez: Liam, Benito, Télles; Ribeiro (Mikel, min. 65), Juancho (Alemán, min. 88) y Manín (Uche, min. 65).

Ceares: Guille; Zuazua, Blanco, Orviz, Llerandi; Juan Carlos (Marcos, min. 88), Prosi (Buelga, min. 88), Cueto (Óscar, min. 64), Cuesta; Edu y Noé (Medori, min. 64).

GOLES: 1-0, min. 15: Arencibia. 2-0, min. 44: Arencibia. 3-0, min. 48: Ribeiro. 3-1, min. 67: Óscar. 4-1, min. 84: Juancho.

ÁRBITRO: José Antonio Fernández Rodríguez (colegio gallego). Amarillas a Liam, Luis Martínez; Zuazua, Orviz, Blanco, Marcos y Prosi.

ESTADIO: Helmántico. 2.100 espectadores.