"La Salud Mental necesita mas profesionales y menos pastillas. Hay que atajar desde la infancia, si no será imposible acabar con el problema"

Que la Salud Mental es una de las asignaturas pendientes de España es una realidad que ya trasciende de las ‘conversaciones en la barra del bar’ para ser una de las preocupaciones más importantes que manifiesta la sociedad en la actualidad. Una tarea, difícil de lidiar, que se ha agudizado de manera especial después de la pandemia, tras la que las adicciones y los tratamientos médicos parecen imponerse ante la falta de especialistas en esta área que puedan hacer frente a la avalancha de problemas que se están mostrando durante los últimos meses.

Una situación, que ha visto subrayada su realidad, con la inversión anunciada por la ministra Pilar Alegría, de cinco millones de euros en la formación de docentes para la detección de problemas en salud mental en los adolescentes, llevándose a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, medida catalogada de “mínima” entre los profesionales, no solo de la sanidad, sino del aspecto psicológico.

José González Guerrás, psicólogo salmantino, explica a SALAMANCArtv AL DÍA, que “Todo lo que se haga en beneficio de la salud mental es bueno, pero creo que hay que actuar mucho más” y añade que “hoy tengo la consulta hasta arriba de pacientes, algo que se ha visto incrementado desde la pandemia. Muchos de los casos son adicciones y de todo tipo. Creo que la sociedad hoy no sabe administrar sus emociones y recurre a lo que puede. Está siendo muy difícil. Creemos que todo se puede arreglar usando una pastilla y no es así. Es necesaria la ayuda pero con recursos para que sean los profesionales quienes se hagan cargo”.

Para José “la gente hoy, por lo que veo, utiliza sus adicciones al juego, las drogas, el móvil o el alcohol, entre otras, para tapar su realidad, eso no puede ser” y añade que “creo que es el momento de reforzar las Escuelas de Padres, donde estuve hace años, para poder ofrecer herramientas que puedan evitar estas situaciones, trabajándolo desde la infancia, desde la base, algo que también puede ser vital para los padres y la gestión del desarrollo de sus hijos”.

Y es que, tal y como explica José, “hoy creemos que todo se puede arreglar a base de tratamientos farmacológicos y no es así. Necesitamos ayuda profesional, pero para eso tiene que haber recursos que lo faciliten, sino estamos en un callejón sin salida” y añade que “el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida diaria de la gente, pero tenemos que saber cómo afrontarlo, y hoy parece que no es así. No necesitamos mensajes siempre positivos en nuestro día a día, sino profesionales que sepan canalizar nuestro mundo emocional, algo que debe trabajarse desde pequeños”.

Sobre la proyección en la sanidad y la sociedad de los especialistas en salud mental, José González lo tiene claro, asegurando de ello que “ahora se visualiza mucho más los problemas de salud mental pero todo, a pesar de los parches políticos que se quieren poner, sigue igual. Hace falta invertir mucho más y de manera más profunda, empezando desde la infancia y la prevención…cuanto nos ahorraríamos si trabajásemos este tema desde pequeños! Y añade que “tengo 58 años y siempre he querido ver la vida en positivo, pero en este tema, o se ponen las pilas arriba políticamente hablando, o no vamos a poder prosperar…España es el país de Europa que más consumo de ansiolíticos mantiene según estudios…esto no puede seguir así, quienes tienen que actuar que actúen.

SALUD MENTAL EN LA PROVINCÍA

La Salud Mental también es una cuestión prioritaria de los Centros de Salud y consultorios provinciales, algo que están reclamando desde no hace poco tiempo los facultativos que a diario se encuentran con los pacientes en sus consultas.

Un ejemplo de ello lo encontramos en Peñaranda, con una población que en tarjetas sanitarias supera las 11.000 y que hoy cuenta con un más que deficiente servicio psicológico y psiquiátrico.

Facultativos del centro peñarandino aseguran que “hoy viene el Psiquiatra y el Psicólogo 2 veces por semana, pero es necesario mucho más dada la cantidad de pacientes que estamos derivando a ellos casi a diario”.

Una situación sobre la que los sanitarios peñarandinos aseguran que “el servicio es muy flojo. Creemos que todo lo que se haga por la Salud Mental está muy bien, pero esta medida que se ha anunciado parece de panfleto político y nada de solución sobre el problema que tenemos. Los especialistas tienen que ser más y venir más, sino no acabaremos nunca, empiecen por reforzar la sanidad pública de una vez, es imprescindible, y en estas áreas más”.

Hoy, con multitud de pacientes en primaria y especialistas con las consultas llenas, todos con diferentes problemas y trastornos derivados de la inestabilidad mental, parece unánime el clamor de una mayor acción desde los gobiernos para reforzar los programas de Salud Mental, que hoy también trabajan organizaciones sin ánimo de lucro, pero que de igual manera claman por una respuesta económica que pueda favorecer la actuación necesaria ante lo que se plantea como la gran pandemia del siglo XXI.