Mañueco felicita a los vecinos de la comunidad el día de Castilla y León y apela a la unidad

La fiesta de la comunidad de Castilla y León, el día de Villalar en honor a los Comuneros, se celebra esta mañana con un acto en la Casa de la Cultura de la localidad y el público que se cita en la popular campa donde tuvo lugar la batalla hace más de 500 años. Sin embargo, el tiempo lluvioso ha limitado el número de asistentes al evento.

El alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, ha pedido este sábado que "el perdón y el mensaje de justicia, paz y libertad" que representan los hechos que se produjeron durante la batalla de la localidad vallisoletana en 1521 sirvan para "construir un lugar de encuentro para que todo el arco parlamentario se siente en torno a una mesa y saque el proyecto de Comunidad adelante".

Asimismo, ha recordado, en el acto institucional que se ha celebrado en la Casa de la Cultura del municipio con motivo del Día de Castilla y León, que hoy se vive en España en una monarquía parlamentaria, que es, "en definitiva, lo que los comuneros pidieron con su lucha, que el pueblo estuviera por encima del rey".

En este marco, ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haga llegar este mensaje "a todo el mundo que esté luchando" por los valores de la libertad y que sepan que en Villalar "hay un referente", el de "aquellos hombres que perdieron la vida porque tenían unos ideales y que, gracias al perdón del emperador un año después de la equivocada ejecución en la plaza, la localidad está donde está".

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la fiesta de la Comunidad como un "momento de libertad" que cada uno debe celebrar "donde quiera, con quien quiera y como quiera", tras ser preguntado por la ausencia del presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, en los actos institucionales por el Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros (Valladolid).

"Me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie, hoy es un día de libertad, para celebrar la fiesta, un momento de encuentro y de convivencia", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que esa libertad afecta también al presidente del Legislativo.

Fernández Mañueco ha llegado a Villalar de los Comuneros poco antes de las 10.00 horas para participar en el acto institucional celebrado en la Casa de la Cultura del municipio, momento que ha aprovechado para felicitar a todos los castellanoleoneses, tanto los que residen en la Comunidad como los que lo hacen en distintos puntos de la geografía nacional o incluso en el extranjero.

En especial, se ha referido a los castellanoleoneses residentes en Iberoamérica, en otros países de la Unión Europea y, especialmente, en aquellos que se encuentran actualmente en Ucrania, país devastado por la guerra.

Además, el presidente de la Junta ha lamentado "profundamente" que "formaciones como el Partido Socialista" hayan "roto el tradicional consenso sobre la fiesta" de Castilla y León, que se celebra este sábado, e impulsado "un bando que más parece querer rectificar la derrota de la izquierda en las urnas", que "dar respuestas a las reivindicaciones legítimas del pueblo de Castilla y León".

En Villalar de los Comuneros (Valladolid), epicentro de las celebraciones del Día de Castilla y León, Fernández Mañueco ha defendido que el nuevo Gobierno autonómico es un Ejecutivo "fuerte" que "está trabajando ya a pleno rendimiento" y "atendiendo a las preocupaciones reales de la gente de la Comunidad".

Sin incidentes y poca afluencia en la campa

La noche previa al Día de Castilla y León ha transcurrido sin incidentes en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, epicentro de la fiesta de la Comunidad, con una escasa afluencia de personas que han pernoctado en la campa debido a las inclemencias meteorológicas, con lluvia, viento y frío.

Así lo ha destacado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha subrayado que el dispositivo de seguridad habilitado, con más de 300 agentes de la Guardia Civil, está controlando la situación "en todo momento" para garantizar tanto la seguridad vial para acceder a Villalar como en el propio municipio y su campa.

Así, tras subrayar que no se ha producido "ningún incidente reseñable", ha lamentado que en "el primer Villalar en plenitud tras la pandemia", el tiempo no esté acompañando.