Ayllón, sobre la renovación de Toni: "Es una buena noticia para Unionistas"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha atendido a la prensa en la habitual comparecencia antes del choque con el Real Unión.

Semana: "Ha sido buena y de trabajo. El otro día ya pasamos el mal trago y era un partido (el del Badajoz) en el que teníamos expectativas altas. Estamos centrados en el Irún. Es un rival directo. Hay que dar un paso adelante para seguir teniendo opciones de estar arriba".

Partido clave: "Más que por las situaciones de las jornadas, para nosotros son determinantes los partidos en casa".

Paso adelante: "Lo que me gustaría es ganar y sumar de tres para conseguir la victoria. Ojalá pase lo que nosotros trabajamos durante la semana".

Presión: "Creo que viene determinada por si queremos ser un equipo ambicioso y lo somos. Queremos aspirar a cotas altas. Nos la metemos nosotros mismos. La temporada no puede acabar en buena, sino en algo más".

Toni García: "Me parece una gran noticia por lo gran profesional que es Toni, ha hecho un gran trabajo y es muy válido. Es una buena noticia para Unionistas".

Bajas: "Nespral ha podido entrenar y va en recuperación. Está mejor y sin molestias o fiebre. Ramiro tiene todavía algo de dolor, pero va evolucionando y estamos en disposición de que esté con nosotros. La intención es que complete el entrenamiento mañana y esté disponible. Salva va mejor de la rodilla, aunque aún le cuesta en los golpeos y no hemos querido forzar. El resto, todo bien".

Defensa: "Creo que es pronto. Toda la línea de atrás, salvo Ramiro, ha entrenado bien".

Reina Sofía: "No me corresponde tomar decisiones. Ahora mismo es algo que no me preocupa y no me distrae. Hay mucha gente del club trabajando en este asunto. Me quita más el sueño el partido".

Real Unión: "Es un rival que da muchos registros, puede dar cosas diferentes y se encuentra cómodo. Tiene buenos futbolistas por dentro. Es un equipo que es muy camaleónico y creo que eso les hace competir".

Copa del Rey: "Acabar la temporada en el puesto más arriba posible es lo que buscamos. Mejor ser quinto que sexto".

Jugadores que renovaría: "Creo que es algo que ahora mismo no me corresponde y es trabajo de la dirección deportiva. Está trabajando en ese sentido".

Su futuro: "El futuro es el domingo y esta temporada. Estamos muy centrados y todo lo demás, ahora mismo no entra en mi hoja de ruta".

Afición: "Creo que sea la hora que sea, haya kilómetros o no, nunca nos deja solos. Es importante en nuestro campo. Son de fútbol profesional".