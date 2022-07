Las hemerotecas del fútbol

Hay varias clases de hemerotecas dependiendo si es temático o una determinada especialización. El termino “hemeroteca” (del griego “hemera = día” y “theke = deposito”), alude al grupo de datos conservados. Gracias a las “hemerotecas” se pueden leer muchos artículos pasados, hay colecciones históricas de un valor incalculable. Siempre que me refiero a “informes” de personas llego a la misma conclusión, saco más conclusiones el “informante” que del “informado”.

Es curioso cómo Zinedine Zidane consiguió una Liga con un equipo lleno de “jubilados”, la prensa estuvo toda la temporada “denostando” a la plantilla que luego resultó ganadora. Si el periodismo retomara dicha “hemeroteca” se le caería la cara de vergüenza, aunque nunca leí a ningún periodista pedir perdón por aquellas malas informaciones. Zidane llegó a asegurar: “La Liga es la hostia; este título me pone más contento que las “Champions”. (…) “La liga española es muy difícil porque son 38 jornadas… Pasamos por momentos difíciles, incluso cuando se ganan cosas”

Esta Liga 2021/22 comenzó con el mismo “sonsonete” de una plantilla vieja, agotada y sin fichajes de relumbrón. Ancelotti era un entrenador mayor que ya tuvo que irse del club y nadie recordaba sus éxitos pasados. Y que la última Liga perdida el equipo jugó muy bien hasta enero, cayéndosele incomprensiblemente. Esta “hemeroteca” salió a relucir sin más análisis. Quizás con ganas de hacer daño…

En 14 de abril pasado, Manu de Juan en AS, firmaba: “El técnico alcanza su octava semifinal de Champions en 18 intentos; es el único entrenador que lo ha hecho en cuatro décadas diferentes. Puede ser el mejor técnico de la competición… Lo hizo por primera vez en la temporada 1998-99, con la Juventus de Turín; cedió en semifinales ante el Manchester United, que a la postre se proclamaría campeón ante el Bayern en el Camp Nou, en la célebre final de los dos goles en los últimos minutos. No volvió a llegar a esa instancia con la Juventus, club en el que Ancelotti no terminó de funcionar como técnico. Mucho mejor le fue con el Milán, con el que alcanzó las semifinales en cuatro ocasiones, nada menos: 2002-03, 2004-05, 2005-06 y 2006-07. Dos veces ganó el título, contra Juventus y Liverpool en sendas finales; en otra fue subcampeón, en aquella final en Estambul contra el Liverpool de Benítez, que se levantó de un 3-0 en contra para llegar hasta la prórroga y los penaltis. Y en la 2005-06 no pasó de semifinales, eliminado por el Barcelona, a la postre campeón contra el Arsenal en París.

Y las otras tres semifinales alcanzadas por Ancelotti “llegaron dirigiendo al Madrid, dos veces en su anterior etapa (2013-14 y 2014-15) y el presente curso. De momento, con el Madrid, ha hecho pleno. En el primer intento, ganó el título, la Décima; en el segundo, se quedó en semifinales, eliminado por la Juventus. Y en el tercero espera sacar billete para la final de París, mientras pelea también por levantar el título de Liga. Es el único entrenador que ha logrado meterse en semifinales del torneo en cuatro décadas diferentes, nada menos: con la Juventus en los 90, con el Milán en los 2000, y con el Madrid en las décadas de 2010 y 2020”.

“Si el Real Madrid logra levantar la Champions esta temporada, para lo cual todavía debe imponerse en las semifinales y en la final del Stade de France de París, Ancelotti quedará señalado como el entrenador más ganador del torneo más exigente de la historia del fútbol”. ¿Y si no gana…? Las “hemerotecas” no valdrán de nada… porque cuando se pierde las trayectorias se olvidan.

Sinceramente, siempre me ha gustado la personalidad de Carlo Ancelotti. Además, leí los dos libros suyos publicados, y tiene un bagaje singular. Pero, sobre todo, me convence su “humanismo”. Y sienta cátedra cuando contesta a Xavi Hernández sobre la pregunta del millón: “¿Qué es jugar bien? Aquí cada uno tiene su opinión. La mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Puedes hacer una defensa espectacular, pero eso no significa que estés jugando bien, porque si luego con el balón no haces lo que necesitas, no estás jugando bien. Y viceversa, si atacas bien pero no defiendes igual, no estás jugando bien. El fútbol es atacar y defender. Y un equipo juega bien cuando es capaz de atacar y defender bien, sea con un bloque bajo, medio o una presión alta. Para mí esto es el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de idea. Por ejemplo, ante el City, el Atlético defendió muy bien, luego se puede debatir si con el balón podría haber hecho más, pero su defensa fue muy buena”.