“Estamos sufriendo anomalías como que haya homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel”

Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, atiende a SALAMANCA rtv AL DÍA en su visita a Salamanca, concretamente a la facultad de Derecho de la USAL. En este año 2022, la Fundación Miguel Ángel Blanco cumple 25 años, coincidiendo con el aniversario del asesinato del político por parte de ETA. Hablamos con ella sobre la situación actual de la misma y sobre cómo se mantiene la memoria de las víctimas en nuestro país.

Una de las ideas que más señala Cuesta es mantener la memoria de las víctimas. “Es importante que los jóvenes entiendan lo que pasó porque son referentes de convivencia muy grandes, son ejemplos de comportamiento positivo”, destaca.

Cristina Cuesta fue víctima de ETA. “Las víctimas hemos tenido un comportamiento ejemplar y en las peores situaciones nos hemos comportado de la mejor manera”. Hace especial hincapié en la importancia de que los jóvenes tengan referentes y sepan lo que ha ocurrido año atrás. “Es muy importante que los jóvenes, como todos los que hemos sido jóvenes, hemos necesitado de referentes. Conocer esto tiene un altísimo poder educativo”.

Destaca que la situación actual nada tiene que ver con el siglo pasado. “Por supuesto somos unos afortunados, pero hubo un tiempo en los 80 en los que el terrorismo podía haber ganado a la democracia y entonces el escenario podría haber sido tremendo”, resalta con especial atención Blanco. “Solamente por respeto, por admiración y por gratitud ese conocimiento tendría que haber sido transmitido en los centros educativos”.

“Desde hace muchas décadas se están dando pasos, ahora la situación es un poco mejor que hace 10 años, pero hay unas generaciones que no conocen toda esta historia, esta triste historia”, añade.

A la pregunta sobre cómo viven las víctimas y sus familiares en la actualidad responde con nostalgia. “Al duelo de la pérdida de un ser querido, se suma la reacción social e institucional y la justificación del propio terrorismo. Un terrorismo que, aunque ha parado en España, donde ha sido capaz de derrotar no solamente a ETA, sino otras muchas bandas, más de 30 a 40 bandas terroristas que han actuado en este país; esto también se desconoce, no se olvida pero es verdad que todavía no está cerrado ni el duelo ni todo lo que tiene que ver con los temas pendientes que afectan directamente a las víctimas”.

“Desde mi punto de vista todavía estamos sufriendo anomalías, que haya homenajes a los terroristas cuando salen de las cárceles, que haya más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, que se quiera blanquear a un partido que no condena el terrorismo… esto para muchas personas y para muchísimas víctimas es una anomalía absoluta”.

Añade que “hay mucha gente que quiere saber, es una minoría pero esa minoría cada vez es más amplia. Hay más interés, cada vez nos llaman para más cursos, entonces sí que hay una cierta corriente positiva que a la que hay que agarrarse y fomentar y ampliar”.

Tiene claro que desde la Fundación Miguel Ángel Blanco van a continuar trabajando. “Mientras haya gente interesada, mientras me sigan llamando de un colegio para que cuente mi historia, yo lo haré feliz”, concluye.