El alcalde de Béjar niega que exista "a día de hoy" acoso laboral en La Covatilla

La mañana de este viernes en la ciudad de Béjar al sur de la provincia esta siendo tan intensa como la lluvia que cae sin cesar en la localidad. Tras la denuncia del Partido Popular de un supuesto caso de acoso laboral sufrido por trabajadores de la Estación de Esquí ‘Sierra de Béjar-La Covatilla’, el alcalde Antonio Cámara ha hablado ante los medios de comunicación para “aclarar lo máximo posible este asunto” ante esas acusaciones, que considera “imprudentes y basadas en rumores sin aportar pruebas”.

El regidor socialista ha sido tajante cuando ha afirmado que “no tengo, como alcalde, conocimiento expreso, ni en el Ayuntamiento existe conocimiento expreso, de denuncia de acoso laboral que se haya producido aquí” y ha calificado de “irresponsable” las manifestaciones dadas por el Partido Popular de “no estar haciendo nada cuando ellos saben perfectamente tras gobernar durante 20 años, porque ellos han tenido casos de acoso laboral, que este Ayuntamiento tiene los protocolos adecuados para tramitar esta situación”.

El primer edil bejarano ha explicado que los trabajadores del consistorio tienen tres vías por las que proceder en estos casos, como son el comité de empresa, presentar un escrito que permite sin necesidad de aportar pruebas que el Ayuntamiento inicie los protocolos o acudir a los juzgados para poner la pertinente denuncia.

Relato de los hechos

Cámara ha relatado que “mantuve una reunión el día 5 de abril con una persona trabajadora de La Covatilla que me manifestó su malestar como ocurre en otros ámbitos por las circunstancias de trabajo y estoy abierto al diálogo siempre. En ningún momento se habló de acoso laboral, pero si es cierto que en ese momento le comenté que existen protocolos de actuación para cualquier incidencia que ocurra y en la mañana de ayer me entrevisté con otra trabajadora que me trasladó su malestar en su puesto de trabajo, refiriéndose a la persona con la que me había reunido en la fecha anterior, y le explique los cauces que podía seguir. A esta hora no existe ningún escrito ni ninguna denuncia en ningún juzgado” ha declarado el alcalde que si ha certificado que una de estas personas había entrado en contacto con el enlace sindical y que el comité de empresa estaba iniciando el proceso para reunirse con la persona afectada y que "serán ellos los que gestionen las directrices a tomar".

Finalmente, el regidor de la ciudad textil ha puesto de manifiesto que “quienes gobernamos en este Ayuntamiento sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, salvaguardando a integridad y la protección de todas las personas que trabajan en él” y que “yo como alcalde voy a ser inflexible, no voy a convertir ninguna cuestión referida a trabajadores y trabajadoras del consistorio en un espectáculo público”. Además, ha pedido al PP “que hay muchos argumentos para hacer oposición, no debe utilizar rumores o decir cuestiones sin presentar las pruebas cuanto tienen la posibilidad, incluso diría más, la obligación de presentarlas”.

El próximo lunes, en las Comisiones Informativas, el PP propondrá la creación de esa comisión de investigación que con casi total seguridad será rechazada por el resto de los grupos municipales y todo apunta a que este asunto acabará en un pleno extraordinario.