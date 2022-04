De bailar en los grandes escenarios del mundo a afincarse en Salamanca: así es la vida de Marta y Luca

Marta y Luca han recorrido los grandes escenarios del mundo formando parte de las compañías de baile más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional. Ahora están afincados en Salamanca, donde regentan su propia escuela de danza ‘Entrepasos’ y donde viven con su hija Daniela, de 11 años. Pero, ¿qué les ha llevado a asentarse en la capital charra?. Conocemos su historia.

De Bilbao a recorrer el mundo con su talento

Marta es de Barakaldo. Empezó a bailar con unos 8 años, cuando, tal y como ella misma cuenta, “mi madre me llevó a rastras a la primera clase de ballet que había en mi colegio”, aunque en verdad la “culpa fue de mi tía Inés”. Marta era una niña que, como ella misma cuenta, no paraba. “Me estaba estirando todo el día, yo tenía una necesidad de hacer cambré, de estirarme, buscaba cualquier cosa en el sofá para para doblarme y tenía mucha flexibilidad”. Cuando salió de la primera clase, tuvo claro que quería bailar. “Salí diciéndole a mi madre que me encantaba, que quería el traje, y hasta hoy”.

De pequeña fue a clases en Santurce, su localidad. Con tan solo 15 años dio el salto y se marchó a Madrid para seguir formándose. “Yo tenía claro qué quería bailar, no tenía dudas, a mi madre le decía que me iría con o sin beca”. Pero finalmente consiguió una beca con la Diputación de Vizcaya y entró a formar parte de la Compañía de Víctor Ullate. ”Entré en la compañía pero, cómo sería ahora una becaria, como meritoria, pagaba para asistir a clase pero bailaba con la compañía. Primero pequeñas cosas, luego cada vez más hasta que comencé a trabajar”.

Con la Compañía de Víctor Ullate estuvo 6 años. Con ellos ha viajado por diferentes ciudades de España y países del mundo, hasta que en 1998 da el paso a EE.UU. entrando a formar parte de el American Ballet Theater en Nueva York, una de las compañías más prestigiosas. Allí sufrió una importante lesión de rodilla que la obligó a pasar por el quirófano, sin embargo, se recuperó y pudo seguir bailando. Con 30 años, vuelve a hacer las maletas y regresa a España y a la que fue su casa, a la Compañía de Víctor Ullate. Aquí estuvo otros tres años, y fue donde conoció a su actual pareja, Luca.

De Italia hasta Suecia para cumplir su sueño

Luca Vetere es de un pequeño pueblo al sur de Italia. Su historia nada tiene que ver con la de Marta. Empezó a bailar desde muy pequeño, él quería practicar artes marciales, como su hermano mayor y su gran referente, pero debido a un problema que tenía le recomendaron no practicar este deporte y hacer ballet. En ese momento, con 6 años, su madre le apuntó a clases y con el paso del tiempo, cuenta, “me iba gustando más y más”.

Con el paso de los años él seguía bailando y la falta de medios para poderse formar en su zona, hicieron que hiciera las maletas y se fuese a estudiar a la Academia de Danza de Roma, a la que llegó con 15 años. Después formó parte de algunos grupos en Roma, Viena y también en la Scala de Milán. “A los 17 años comenzó mi carrera profesional en diferentes compañías y en diferentes teatros de Italia”. Londres o Francia son otros de los destinos donde llegó con su danza hasta que le surgió la oportunidad de entrar a formar parte de la compañía de Víctor Ullate en Madrid cuando tenía 22 años, allí fue donde su camino se cruzó con el de Marta.

Una vida en común que les ha traído hasta Salamanca

Estuvieron dos años bailando en la compañía de Víctor Ullate, donde se conocieron. En 2008, y tras llevar dos años juntos en Madrid, ambos se unen al Royal Swedish Ballet en Estocolmo. Con esta compañía están durante 6 años, y es en esta ciudad donde nace su hija Daniela. En ese momento, comienzan a replanterse su vida.

Por ello, dos años después vuelven a España, donde estuvieron dos años en Madrid, “dos años de transición” tal y cómo ellos mismos recuerdan. “Luca seguía bailando, entró como repetidor en la compañía de Víctor y yo hago mis trabajillos en el conservatorio de Valladolid y de Burgos”, cuenta Marta. Tras muchos pensarlo, buscando asentarse en una ciudad tranquila, les empieza a rondar por la cabeza la idea de Salamanca. “En Salamanca no había conservatorio de danza, la influencia de la Universidad y que después de venir de Estocolmo buscábamos una calidad de vida, son algunas de las cosas que nos hicieron decidirnos por ella”.

Ya en Salamanca, en 2016 vió la luz ‘Entrepasos’, su escuela de danza ubicada en el centro de la ciudad. “Muchos de nuestros alumnos van y vienen, son universitarios que conocen este tipo de baile por sus países porque está más sumido en la educación desde el principio”. Tal y como ellos mismos destacan, su escuela “no es una escuela común”. Además de ofrecer clases de ballet, organizan diferentes actividades, una especie de Centro Cultural en la que crean espectáculos, exposiciones …

Pero, ¿tienen intención de quedarse? Su hija ahora tiene 11 años y ellos tienen clara su respuesta. “Eso nunca se sabe, pero la intención está cuando empiezas un proyecto así. La intención es quedarse y que esto funcione y vaya largo”, destaca Luca. Por su parte Marta, señala que “la idea era echar raíces por la niña, pero ahora ya da más igual. Si tenemos que movernos no seria un problema”.