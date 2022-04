Así afecta el ERTE este año a la declaración de la Renta

Los técnicos de Hacienda recuerdan que este año no se ha aprobado un régimen de fraccionamiento en caso de que nos salga a pagar

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), aunque en menor proporción, continuaron durante 2021, por lo que, si ha sido nuestro caso, conviene saber que podríamos estar obligados a presentar la declaración de la Renta al haber tenido dos pagadores (el SEPE es considerado segundo pagador, y la propia empresa sería el primer pagador). Además, los técnicos de Hacienda recuerdan que este año no se ha aprobado un régimen de fraccionamiento como en 2020, y reclaman replicarlo.

Por lo tanto, tal y como explica la Agencia Tributaria, los ingresos recibidos habiendo estado en ERTE tienen que ser declarados, estando obligados a presentar la declaración de la Renta siempre que los ingresos sean a los 14.000 euros y cuando la cantidad adquirida por el segundo pagador supere los 1.500 euros.

Por su parte, no estarán obligados a hacer la declaración de la renta siempre y cuando la cantidad prestada por el segundo pagador, es decir, el SEPE no supere los 1.500 euros o la cantidad total a percibir no sume más de 22.000 euros anuales.

Los Técnicos de Hacienda aconsejan a todos los contribuyentes revisar bien el borrador de declaración que el Fisco facilita y no precipitarse a confirmarlo hasta revisar que la información es correcta, y se recogen debidamente importes relevantes como los alquileres, ayudas públicas, deducciones y reducciones fiscales. Más allá de la recomendación general, aconsejan prestar especial atención a los afectados por algún expediente de regulación temporal del empleo (ERTE), porque podrían estar obligados a hacer la declaración y, probablemente con resultado a su favor, pese a tener ingresos bajos.