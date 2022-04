"La Semana Santa ha sido muy positiva, con mucho público y entregado, pero necesitamos más implicación de Ayuntamiento y cofrades para el futuro"

“Creo que ha sido una Semana Santa muy positiva, con mucha afluencia de público y muy entregado, con gran solemnidad y belleza, unas bandas muy buenas a pesar de echar de menos a la nuestra”. Este es el resumen que Moisés Pérez, presidente de la Hermandad de Cofradías de Peñaranda, ha realizado para BRACAMONTE AL DÍA, en cuanto al desarrollo a la Semana Santa 2022, marcada por los cambios y la entrega de público y devotos.

Un análisis sobre el que Moisés explica que “el lunes finalmente, debido a la lluvia, tuvo que modificarse el recorrido del primer Acto de Penitencia, que originariamente llegaba hasta el cementerio, pero la lluvia obligaba a cambiar su planteamiento, llevándola hasta la Ermita de San Luis, donde se realizaba la oración penitencial”. Una situación que, tal y como apunta Moisés, “estuvo acompañada de multitud de fieles y vecinos, que abarrotaron la iglesia para vivir el momento” mientras que el martes “fue muy triste tener que suspender la procesión del Humilladero, viendo en los teléfonos de los responsables cofrades como tan solo se marcaba una previsión de lluvia del 22%, aunque finalmente la nube no nos respetaba”.

En cuanto a las críticas sociales sobre la falta de música durante la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, el máximo responsable de las cofradías explica que “nos avisaron en octubre que la banda de la Hermandad no continuaba, no por falta de gente sino por otros motivos. Hemos luchado por encontrar bandas, incluso en Portugal, sobre todo para el Viernes Santo, pero no ha sido posible”. Una crisis sobre sobre la que el presidente de los cofrades apunta que “me voy a reunir con la banda en próximas fechas para abordar la situación y ver qué solución podemos darle para tratar de solucionar este problema”.

Una situación, que obligaba a contratar varias bandas para el acompañamiento en las procesiones y que, tal y como apunta, requiere de una actuación más intensa de cara a próximas semanas de pasión. “Como no colabore con la Hermandad de Cofradías en mayor medida el Ayuntamiento no podemos asumir los 6.000 euros que, por ejemplo, nos cuestan dos bandas para el Viernes Santo…y con la cuota por cofrade tampoco llegamos”.

Precisamente sobre el aumento de las cuotas, que hoy abonan 12 euros por persona y año, Moisés asegura que “ya hemos propuesto un aumento y hay cofradías que se negaron a subir este año, pero es evidente que con esa cantidad ya no podemos mantener las cofradías y el nivel de nuestra Semana Santa. Necesitamos mayor implicación de Ayuntamiento y cofrades, sino ya no sé qué futuro podemos tener…hay que darse cuenta que del dinero que paga cada integrante de las cofradías se abona un 35% del total de cada una a la Junta de Hermandades para poder sacar adelante los desfiles, mientras que el Ayuntamiento cubre el premio de poesía y poco más…tenemos que sumar mayor implicación entre todos”.

Más allá de estas cuestiones, Moisés resalta la gran acogida en las calles de todos y cada uno de los desfiles procesionales, subrayando el empuje de público y devotos en todos y cada uno de ellos, además de la fuerte actividad económica que ha supuesto la Semana Santa en comercio, hostelería, restauración y alojamientos en la ciudad.