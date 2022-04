Llegan nuevas comisiones para los clientes de Caixabank y Santander

Desde este 30 de abril, entidades como Caixabank o Santander cobrarán nuevas comisiones a sus clientes menos vinculados o que no cumplan con los requisitos, según avisa el comparador financiero HelpMyCash.com.

Así que si en enero fuiste uno de los clientes del banco catalán que vio cómo desaparecieron 60 euros de su cuenta bancaria, entonces abril vuelve a ser un mes clave, porque de no tener domiciliada una nómina de al menos 600 euros o una pensión de 300 euros como mínimo, podrías verte penalizado una vez más.

Sin embargo, no todo está perdido. Es más, evitar pagar las comisiones por el mantenimiento y uso de una cuenta bancaria es más fácil de lo que parece, así lo explican desde el citado comparador financiero. “El requisito más importante que se debe cumplir para no pagar comisiones es domiciliar una nómina, pensión o paro. Aunque este suele ser el más común, no es el único. Hay bancos que además exigen que el cliente contrate productos de inversión, utilice habitualmente su tarjeta de crédito y domicilie algunos recibos”, detallan los expertos.

Trucos para dejar de pagar comisiones en Caixabank y Santander

CaixaBank

Para reducir los costes, sus clientes deben domiciliar una nómina o pensión o tener más de 20.000 euros en productos de inversión. Si se cumple con este requisito pagarán 15 euros trimestrales en lugar de 60 euros. Y si, además, domicilian tres recibos o hacen tres compras con tarjeta al trimestre, las comisiones de mantenimiento de la cuenta y de la tarjeta de crédito serán de cero euros.

Santander

El banco presidido por Ana Botín cobra una cuota mensual de 20 euros a los clientes del plan Santander One que no cumplan todos sus requisitos. La forma más sencilla es domiciliar la nómina, paro, pensión o el pago de autónomos y, además, pagar tres recibos domiciliados al trimestre o usar al menos seis veces cada tres meses una tarjeta asociada a la cuenta. También es posible esquivar las comisiones si se tienen al menos 25.000 euros en fondos, planes de pensiones o seguros de ahorro.

Bancos sin comisiones

Otros bancos como Bankinter, BBVA, el Sabadell, ING o Unicaja también cobran comisiones a los clientes que no cumplen sus condiciones. Pero para fortuna de los españoles, el mercado actual ofrece muchas alternativas para olvidarse de las comisiones por siempre.

Este es el caso de la mayoría de los bancos online, como N26, Openbank o EVO Banco que no tienen gastos de mantenimiento ni cobran por la operativa básica incluso si sus clientes no tienen su nómina domiciliada. "Las cuentas online sin nómina son gratis en la mayoría de los casos y, además, permiten llevar a cabo la operativa básica del día a día, por lo que resultan ideales para los clientes que no solo buscar esquivar las comisiones, sino que además no quieren domiciliar sus nóminas o contratar productos extras", explican los especialistas de HelpMyCash.

Pero no son los únicos, de hecho la mayoría de bancos tradicionales, comercializan cuentas online con condiciones exclusivas, diseñadas especialmente para captar nuevos clientes. Este es el caso de BBVA cuya Cuenta Online sin comisiones no cobra por operar.