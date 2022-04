Fernando Viñals compartirá el escenario del Liceo con Mili Vizcaíno y Javier Colina

El Teatro Liceo acogerá este viernes a las nueve de la noche un concierto del pianista salmantino Fernando Viñals, en compañía de la cantante Mili Vizcaíno y el contrabajista Javier Colina. Las entradas tienen un precio de 10 euros y están a la venta en la taquilla del teatro y en www.ciudaddecultura.org.

En palabras de Viñals, “ha habido mucho vivido y pasado por todos nosotros en estos dos últimos años y eso pasa factura. De una forma u otra, es lo que queremos contar en esta ocasión y lo haremos con una música quizás mucho más intimista y menos jazzística. La preciosa voz de Mili Vizcaíno, por un lado, y la gran sensibilidad de Javier Colina eran necesarios para tratar de conseguir un concierto diferente y en el que, por supuesto, yo también trataré de aportar una música que aún no ha visto la luz, explica F. Viñals. Quizás para muchos, los clásicos, los de verdad, los ‘más entendidos’, lo podrán sentir como una especie de ‘sacrilegio musical’, pero se nota que me sale de dentro, de mis mejores sentimientos hacia muchas personas importantes de mi vida. Unas me acompañan y dan amor y cariño, otras se han ido dejando un inmenso e inesperado dolor que deja mucha, mucha huella para que no se vea traducido artísticamente y seguro que de muchas formas”.