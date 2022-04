La bejarana Silvia Dorado premiada en un certamen literario en Cantabria

La literatura está siendo protagonista en la ciudad textil en esta semana, con varios actos encaminados a festejar el ‘Día del libro’ el próximo 23 de abril. Sin embargo, el nombre de Béjar sonará con fuerza el martes 26 en la localidad de Camargo, en tierras cántabras, porque en la entrega de premios con motivo del Certamen de Relatos Cortos, la periodista y escritora bejarana Silvia Dorado recogerá uno de los galardones.

Pregunta: ¿Cómo se ha vivido la notificación de este nuevo reconocimiento?

Respuesta: La sensación que me invade es buena, obviamente, por ser elegida para recibir este accésit. Sin embargo, un poco agridulce y te explico por qué. Para una escritora no hay mejor momento que cuando te llama un número desconocido para decirte que un trabajo tuyo ha sido premiado, es algo maravilloso, pero en este caso no me especificaron cuál era y debido a la emoción del momento no pregunté y pensaba que iba a ser el primer premio (ríe). Pero por supuesto estoy muy satisfecha con el que me han otorgado.

Si no me equivoco, para ti el relato que ha sido premiado tiene algo especial

Si, es un escrito al que tengo mucho cariño, porque representa mucho mi estilo y mi forma de escribir, quizás alejado de lo convencional. En los últimos concursos donde he sido premiada es cierto que estaba algo más encorsetada, al no ser de temática libre, y me dejaban cierto regusto amargo al no poder expresarme tal y como soy cuando escribo. Por eso, que este relato haya sido reconocido me da mucha alegría e ilusión porque el resultado final cuando lo terminé me llenó mucho.

¿Los concursos con temática libre son cada vez más escasos?

Así es, yo lo vivo en primera persona. Como es lógico, muchos certámenes se encaminan a temas o ideas propias de la institución que lo organiza y está genial porque nos da una oportunidad de presentar nuestros trabajos, pero a veces ceñirse a temas muy concretos te pueden limitar la creatividad o la imaginación literaria. Además de “obligarte” a un trabajo de documentación que puede resultar muy complejo.

¿Recompensan premios como este accésit el esfuerzo que hay detrás de cada texto?

Claro, aunque yo reconozco que cuando estoy inspirada no tardo demasiado en escribir un relato, pero según el tema el esfuerzo puede ser mayor y a veces, la recompensa no se valora como se debería, con todas las horas de dedicación que hay detrás. Los concursos literarios están perdiendo terreno frente a otros porque a veces los premios no compensan todo el proceso creativo que hay en cada línea y en cada palabra.