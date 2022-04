El fútbol, si bueno, dos veces bueno...

Hay un discurso ya patentado del fútbol. Pero no todos lo entienden igual aunque todos acaben diciendo lo mismo. Algunos dicen que solo se distinguen dos casos de fútbol: El bueno y el malo. Yo no acabo de estar muy de acuerdo.

Se habla en el fútbol de épica, de lírica, de bien jugado o mal jugado, de fórmulas únicas de jugar, pero no se le puede añadir aquello de “ganador”. Por ejemplo, recientemente, llegó Xavi Hernández en “plan dogmático” al Barcelona y sólo hablaba de su “modelo” de jugar.

Curiosamente, con una plantilla determinada antes de enero de 2022, el equipo no jugaba como Xavi quería porque no disponía de los jugadores apropiados, por tanto, su modelo era ineficaz porque no tenía las herramientas necesarias para aplicarlo.

A partir de enero, rehízo la plantilla como pudo por las limitaciones financieras del Barcelona, y, lógicamente, los nuevos futbolistas añadieron calidad. A partir de ahí, el equipo empezó a ganar más veces que lo hacía antes. ¿Sería achacable la nueva tendencia ganadora exclusivamente al “modelo” propugnado por el entrenador?

Sigamos con el Barcelona. Tan solo hace un mes fueron al Santiago Bernabéu y ganaron al Real Madrid por cuatro goles a cero. Los sabios del lugar presagiaron incluso el acercamiento a la cabeza de la clasificación liguera, entre otras cosas porque el fútbol practicado había sido fluido, eficiente, goleador.

Y habían superado ampliamente en el fluir del juego al Real Madrid, hasta ese momento líder de la competición. En abril, a mitad de mes, un mes después de aquella victoria que pudo llegar a confundir a los barcelonistas, el Barcelona perdió en su casa contra el Cádiz. Y prácticamente el Real Madrid se puede considerar Campeón de esta Liga 2021/2022.

¿Dónde está el Barcelona del Bernabéu?. ¿Porque también perdieron contra el Einstrach de Francfort una eliminatoria de la “Europa League” y no exhibieron las mismas virtudes anteriores?. Desafortunadamente, se cumplió lo contrario de lo previsto: “El fútbol, si malo, dos veces malo”.

O sea, todo estaba muy claro en marzo y los mismos jugadores, los mismos técnicos, la misma afición y la misma directiva, en abril todo eran dudas. Por tanto, las formas de jugar al fútbol y no equivocarse podrían embotellarse en cristal de bohemia pero, cuando se destapa el tarro de las esencias, éstas nunca garantizan el mismo resultado que en una anterior contienda.

Por tanto, si ni siquiera los protagonistas saben por qué les ocurren estas cosas de un partido para otro, no concibo cómo el periodismo puede alimentar tantas teorías que les hacen creer a los aficionados, como si estuvieran descubriendo a diario la piedra filosofal. Recuerdo en este punto cómo un periodista de la Cadena Ser, “El Larguero”, lleva meses “amenazando” a Ancelotti por su falta de rotación, porque éste utiliza a pocos jugadores y los que no juegan que no están en forma, etcétera. Y el técnico, el que más sabe de ésto, pero nadie se lo reconoce, aseguraba que veía a los jugadores perfectamente preparados.

De hecho, en el último partido de Liga jugado en Sevilla, hasta los más expertos aseguraban, después de haber visto la primera parte en el Sánchez Pizjuán, que el Real Madrid estaba “fundido” y que por eso perdía 2-0. En la segunda parte, más allá del minuto 80, el Real Madrid empató a dos goles y su pujanza física era superlativa ante el Sevilla. En el descuento, más allá del minuto 90, el Real Madrid acabó ganando al Sevilla, precisamente este equipo suele destacar por su fuerza y resistencia física. Entonces, ¿dónde está el conocimiento del fútbol? ¿Por qué se perciben unas cosas en los primeros 45 minutos y a partir del minuto 46 nos encontramos con desempeños absolutamente distintos?

Es muy difícil establecer fórmulas mágicas sobre el “jugar bien” y, además, “jugar bien para ganar”. Ya digo, ni siquiera aunque todo lo embotellemos en cristal de Bohemia, con tapón de seguridad… Pero si estoy convencido que el fútbol será bueno si ganas con él, todavía hay muchos “antimadridistas” que le niegan su quehacer, aluden a los arbitrajes, a las flores en el culo, a tantas otras sutilezas que desgraciadamente nunca le ocurren a su equipo favorito, incluso a un Barcelona que tiene un “modelo único” de jugar para resolver, muchos partidos, con centros a la olla y “un tal De Jong”, un holandés rematador de cabeza a los balones que bajan de las nubes, y resuelva el resultado final.

Un futbolista que fichó el Sevilla anteriormente, que luego no lo quisieron y acabaron cediéndolo para ahorrarse dinero, precisamente en un equipo donde el “mago” Monchi no suele equivocarse y que acabaron fichando posteriormente a otros dos delanteros, Tecaito (Oporto) y Martial (Manchester United). O sea, de Monchi seguirán publicando que “es el mejor…”, incluso Xavi Hernández lo dirá cuando De Jong le consigue puntos…