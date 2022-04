Ajo Diz, cuentos que nos cuentan

Quizás fue en la primavera pasada ¿O era ya verano? mi amigo, el escritor y crítico vallisoletano José Ignacio García, el antólogo al que le cupo la inmensa tarea de recorrer el territorio del cuento actual en la región me preguntó con enorme interés “Tú que eres de Salamanca ¿Conoces a Ajo Diz?”. Claro, nos saludamos brevemente, no se puede decir que la conozca, José Ignacio, pero cuando la he oído leer sus textos me he quedado admirada. En el marco de los actos que recuerdan en feminicidio de Ciudad Juárez organizados por Montserrat Villar, ella y yo éramos las únicas narradoras entre los poetas y su prosa, siempre contundente, original y fantástica, me dejaba sobrecogida.

A José Ignacio García, coordinador de la colección ”Cuentenario Narrativa” de una editorial castellano y leonesa que apuesta por el cuento y tiene la valentía de publicar lo bueno y no lo consabido, Castilla Ediciones, le había llegado un original que se le impuso y del que dice “Su calidad literaria es prodigiosa”. Un manuscrito de cuya autora nada sabía y que ahora es el cuarto título de la colección que dirige y que supone el primer libro de una mujer en la misma. Una entrevista larga, una lectura fascinada y toda la admiración –que ya le tenía- hacen que ahora sí pueda decir que conozco a Ajo Diz. Una autora gallega que ejerce de ello en la Salamanca donde vive y escribe esa prosa ácida, llena de vida, de retranca y de pinceladas impresionistas que hoy presenta en un espacio de cabecera, la Librería Víctor Jara, de la mano de su maestra de escritura –porque Ajo aprende aunque bien sepa- la profesora de la USAL, Francisca Noguerol.

Ante un público numeroso pese a las cautelas de la pandemia, Paqui Noguerol hizo un recorrido por la escritura de la autora, siempre de brevedad punzante, llena de retranca, socarronería gallega, humor y un primer libro que ya anunciaba esos protagonistas melancólicos, esa capacidad para desmontar vicios consabidos, esa fragmentación y esa autoficción que hace tan atractiva la prosa de Ajo Diz. Para la profesora de la USAL, este libro, cocinado con tiempo, muestra a una autora cultísima sin arrogancia, de punzamiento amable, que denuncia aquello que no funciona, que asume el riesgo, la valentía y que escribe verdaderamente bien. Una escritura, que recuerda Ajo Diz, aprendió también del Master de Creación donde Noguerol fue su maestra.

Es agradecida Ajo Diz, con Noguerol, con los autores que lee y ama como Camba, su adorado Tomeu, Murakami que le prestó el título en cierto modo… con la literatura fantástica que lee y practica. Agradecida con la música de la que tanto sabe y que impregna de lirismo su prosa también divertida, cercana a la realidad, que toma prestadas citas, versos, recortes de periódico… y que lo mismo recorre con ternura a los personajes que están al borde de la nada como juega con el contrapunto, la ironía, el encuadre salmantino y hasta con esa retranca que se burla de la escasez de hombres, de la forma de ligar en un gimnasio y de su propia sombra… aquella voz que sitúa su prosa y que parece ese Pepito Grillo, ese coro que puntúa su narrativa.

Hay en la conversación entre Noguerol y Ajo Diz un juego de referencias, de respeto, de gracia, de conocimiento, de lectura muy preparada, disfrutada y analizada por la reconocida profesora universitaria y por la escritora. Una escritora que juega con los espejos para unir los relatos, convertirlos en microcuentos, relacionarlos y acabar diciendo que es el género en el que se siente más cómoda y en el que seguirá uniendo, como cuentas de un “cuentenario” su fecunda escritura que tiene un eco en esa infancia gallega de niña a la que su bisabuela le relataba cuentos. Una voz que mantiene en su memoria, para deleite de unos lectores que hemos disfrutado de su reconocido humor, de su deliciosa capacidad de asombro, de sus múltiples talentos para retratar a sus personajes y su cuidada, bellísima prosa. Bien decía José Ignacio García, crítico certero, que el manuscrito se había impuesto solo, con la fuerza del talento de una autora con la que, rodeados de libros, tan maravillosamente bien acompañados en Víctor Jara, hemos recobrado el privilegio de ir a presentaciones y disfrutar de dos voces sabias, serias… que saben reír, leer, y hacernos gozar con esta delicia de libro donde también cabe la denuncia y el poso de aquello que duele: Mujeres sin hombres, de Ajo Diz, en Castilla Ediciones, presentado por Francisca Noguerol.