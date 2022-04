Tom habla del Reina Sofía y Unionistas: "Hay que jugar aquí y no cabe otra posibilidad. Creo que al final vamos a llegar a un acuerdo"

Tom Caamaño, asesor externo en las áreas de relaciones institucionales, marketing y patrocinios de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado de toda la actualidad del Reina Sofía. Así, el exportero de la UDS ha dado luz de cara al futuro por el conflicto que existe entre los del fútbol popular y el Monterrey por el cambio de césped.

PREGUNTA: ¿Qué novedades hay sobre el Reina Sofía después de semanas de mucho ajetreo?

RESPUESTA: Seguimos trabajando y en contacto con el Ayuntamiento. En próximas fechas vamos a volver a hablar y la comunicación es fluida. Estamos presentando un plan para llegar un acuerdo para tener césped, categoría y solucionar los problemas del fútbol base.

P: ¿Cuántos quebraderos de cabeza y tiempo le estás dedicando a este tema?

R: Mucho. Por las noches, que se hacen especialmente largas. Le doy muchas vueltas pensando en propuestas que sean idóneas, económicas y viables para que todos podamos llegar a un punto común.

P: ¿Cuál es el proyecto que tienes en mente?

R: Me vas a permitir que tampoco pueda avanzar mucho. Estamos hablando y si el acuerdo sale adelante va a ser beneficioso para todos, y habrá césped natural junto a fútbol once en el Reina. Vamos dando pasos.

P: Has comentado que Salamanca no puede permitirse perder una plaza en Primera RFEF, pero tampoco que el Monterrey saliera del estadio. ¿Por dónde pasa la solución?

R: Entiendo al Monterrey, pero antes de que llegase aquí ya había otros equipos. El fútbol se mueve mucho, aunque ellos ya estaban con sus historias casi solucionadas. Ahora hay una nueva normativa que trastoca a todas las partes. Sé que hay gente que no tiene mucho interés por Unionistas o que está en contra. Hay varios proyectos. Estar en Primera RFEF es importante para el turismo, la hostelería y la ciudad. Estamos por encima de la Unión en el momento que desapareció y hemos conseguido jugar con clubes muy grandes. Hay que cuidar también del Monterrey, que es nuestro compañero de viaje, y el dinero público.

P: ¿Cuál es la relación entre los clubes implicados ahora mismo?

R: El Monterrey entiende la postura de Unionistas y yo la suya. Muchas veces quedo a tomar café con Ludivino y la relación es excelente. Los dos clubes, pese a todo lo que hay con las obras, están colaborando y nos vamos entendiendo. Seguro que unos meses será todo más sencillo.

P: ¿Qué crees que va a pasar en el futuro?

R: La inversión que se ha hecho tenía el propósito de dar cabida a la afición de Unionistas. Siempre he sido muy prudente. Creo que al final vamos a llegar a un acuerdo. Esa es mi opinión y para lo que voy a trabajar. Lo podemos conseguir haciendo un proyecto más grande.

P: Se ha comentado la posibilidad de volver a Las Pistas, ¿hasta qué punto es factible?

R: Las Pistas tienen también un problema enorme que es el de la luz. Diría que es muy costoso solucionar ese tema. Creo que hay opciones mejores y que suman más. Nosotros jugamos en instalaciones públicas y veríamos las situaciones que se dan. Lo que es innegociable es que Unionistas no puede descender administrativamente porque sería un problema importante para el club, los salmantinos y la ciudad.

P: ¿Hay opciones de que Unionistas tenga que irse fuera de Salamanca a jugar o que descienda?

R: No me planteo eso. No veo otro escenario que llegar a un acuerdo y solucionarlo. Se fue la UDS y Unionistas no se puede comparar a ella, pero sí que es un proyecto muy atractivo y hay que cuidarlo.

P: En el caso de que se pueda cambiar el césped, ¿quién asumiría el coste?

R: Unionistas estaría muy implicado. No se echaría atrás. Es una propuesta que hay encima de la mesa y pasa porque pueda ayudar y mucho. No puedo decir más hasta que se aten todos los cabos.

P: ¿El Ayuntamiento llevaría el coste del mantenimiento o cuál sería su papel?

R: Sería una colaboración, pero ya no te digo a dos, sino a tres o cuatro bandas. No podemos olvidar que el Ayuntamiento está metiendo dinero en un espacio de la Diputación en el que colaboramos dos clubes también. Hay que manejar diferentes escenarios y este podría ser uno de ellos.

P: ¿Para cuándo se espera la ayuda del CVC de cara a que los clubes puedan mejorar sus infraestructuras?

R: No va a llegar nada. El CVC es un poco de humo. Si llegan 250.000, 500.000 o 750.000 euros, que nadie dude de que Unionistas no se va a lucrar de ello. Lo invertiría en mejorar sus instalaciones.

P: ¿Cómo afectaría a Unionistas el hecho de costear el césped sin ayudas?

R: Habrá que buscarse la vida. Estamos en ello. Llevamos meses así, pero tampoco tenía mucho sentido estar de lleno sin la permanencia fijada.

P: ¿Qué plazos manejáis para que el Reina esté totalmente acabado?

R: Tema de cabinas o locales que nos gustaría instalar dependen mucho de si vamos a estar aquí o no. Carece de sentido hacerlo si no es así. Es dinero que llega de amigos, patrocinadores y sería absurdo contar con un palco para equipos de Regional o juveniles. Esa inversión no sería necesaria.

P: ¿Te gusta cómo va quedando el estadio?

R: El Reina es un pilar más que importante para Unionistas. La gente aprieta, el ambiente es familiar, se hace mucho ruido y el trabajo desde las instituciones está siendo bueno. Hay que ser agradecido. Todavía me imagino un Reina más completo y llevo años con la idea de que aquí haya un estadio pequeño, pero coqueto. También que pueda venir alguna selección o se organice algún campeonato. Debe ser un lugar para la ciudad y más clubes que lo necesiten.

P: ¿Qué significaría que Unionistas tenga que irse del Reina Sofía después de la inversión y los esfuerzos de mucha gente?

R: No me voy a rendir. Creo que hay que jugar aquí y no cabe otra posibilidad. Si por algún casual, que no va a pasar, nos tuviéramos que ir, ahí sí que daría todavía más el máximo de mí mismo para que aquí se haga un estadio como el que tengo en mi cabeza. Es bueno para la ciudad. Hay 400 niños que juegan aquí y ojalá pudiéramos contar con una ciudad deportiva. Es importante y el Ayuntamiento está por la labor. No me imagino más escenarios.