Íñigo Piña, sobre su renovación en Unionistas: "Prefiero no hablar de eso"

Íñigo Piña, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA después del lío que ha habido con respecto a si había cumplido sanción contra el Extremadura o no, aunque el central también ha hablado de diversos temas como su renovación con el club de cara al futuro.

Vestuario: "Viajé a Badajoz, pero no jugué. Veo al equipo muy bien y un traspiés no nos quita ninguna esperanza para seguir peleando por el playoff".

Defensa inédita y debut de Bloch: "Felicitar a Florentin por su debut en un campo difícil. Estuvo bastante bien y muy acertado. Salvó algún gol del Badajoz. Fue un partido complicado por el calor y el poco ritmo".

Culebrón con si podía jugar o no: "Es un poco raro. No porque yo tenga que jugar, sino para que todos los equipos no sepan lo que tienen que hacer con seguridad ante este tipo de casos. Por parte de la Federación debería estar mucho más claro el tema para facilitar las cosas ante los clubes".

Físico tras 15 días sin jugar: "Igual, igual. El hecho de no poder competir no quita para que nos podamos mantener bien físicamente. Hemos entrenado todos los días con normalidad. Diría que estoy igual".

Playoff a seis puntos: "Está precioso para pelear por ello. Yo todavía creo que se puede y no hay ningún impedimento para que lo podamos conseguir. Si hacemos las cosas bien, seguro que vamos a llegar al final con opciones".

Real Unión: "Tenemos que afrontar todos los partidos como muy importantes, pero aún no son los últimos. En casa somos muy fuertes y es algo que nos puede meter ahí".

Renovación: "La verdad es que yo acabo de llegar y ese es un tema que prefiero dejar un poco aparcado hasta que se acabe la temporada".

Contactos: "Prefiero no hablar de eso".