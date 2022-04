'¡Juntos somos fuertes!', la exposición de Marcos Vieira en el Palacio Maldonado

Fruto del trabajo de campo realizado durante sus tres meses de estancia con los Tremembé de Barra do Mundaú, en el municipio de Itapipoca (Ceará, Brasil)

El Centro de Estudios Brasileños de la USAL inauguraba esta mañana la exposición fotográfica “IANDÊ Á’TÁ JOAJU – ¡Juntos somos fuertes!”, de Marcos Vieira, en el Palacio Maldonado con la presencia del director del CEB, Ignacio Berdugo y del autor de la muestra, antes citado.

ANDÊ Á’TÁ JOAJU significa “juntos somos fuertes” en tupí-guaraní y es el título de la muestra, fruto del trabajo de campo realizado por el fotógrafo brasileño durante sus tres meses de estancia con los Tremembé de Barra do Mundaú, municipio de Itapipoca (Ceará, Brasil).

A través de 40 fotografías, la exposición “IANDÊ Á’TÁ JOAJU – ¡Juntos somos fuertes!” traduce elementos significativos del modo de vida y visión del mundo del pueblo Tremembé. La muestra no sólo visa el disfrute del arte expresado por la fotografía, sino que, sobre todo, busca reflexionar sobre las poblaciones originarias, poniendo de manifiesto las realidades de opresión y etnocidio de estos pueblos en tierras brasileñas.

Durante ese periodo, tres factores llamaron la atención del autor: el desconocimiento de la existencia de indígenas en la región norte de Ceará por buena parte de la población local, regional y nacional; la lucha trabada por la demarcación de la tierra y contra la especulación inmobiliaria en las 3.580 hectáreas reconocidas por la Fundação Nacional do Índio (Funai) como área de posesión permanente de los Tremembé; y la tradicional fiesta del Murici y del Batiputá.

Colaboraciones

Esta exposición, cuyas imágenes han sido supervisadas por el propio pueblo Tremembé, ha contado con el apoyo del Gobierno del Estado do Ceará, a través de la Secretaria de Desenvolvimento Agrário y de la Universidade Estadual do Ceará, además del respaldo institucional del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE/Campus Jaguaribe y del Núcleo Audiovisual Jaguaribe.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 20 de mayo de 2022 en el Palacio de Maldonado (Plaza de San Benito, 1. Salamanca) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

El autor

Marcos Vieira. Marcos Vieira es fotógrafo profesional, sociólogo y profesor del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE, Brasil), en las áreas de Sociología, Cultura Brasileña y Fotografía. Coordinador del Núcleo Audiovisual Jaguaribe – NAJA/ Campus IFCE/Jaguaribe, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidade de Fortaleza (Unifor, Brasil) y máster en Políticas Públicas y Sociedad por la Universidade Estadual do Ceará (UECE, Brasil).

En 2020, participó en la muestra colectiva itinerante en la UECE y en la Semana Freiriana del Banco do Nordeste, en la región del Cariri, con la exposición “Iandé Atã Joaju – Juntos Somos Fortes. Etnia Tremembé/Barra do Mundaú/Itapipoca/CE”.