En busca de la esencia perdida

Cuatro puntos de doce posibles es el balance logrado por Luis Ayllón en su corto periplo en el banquillo de Unionistas de Salamanca; obviamente, los tres puntos cosechados ante el desaparecido Extremadura estaban ya en el zurrón antes de destituir de manera incomprensible a Dani Mori.

Recordamos que la explicación ‘oficial’ para echar de malas maneras al técnico asturiano fue el hecho de buscar en la plantilla una reacción tras cuatro derrotas seguidas y que el equipo se metiera en el play off de ascenso a Segunda, que se había convertido por arte de magia, en el nuevo objetivo del club.

Como el fútbol da y quita razones, por el momento la decisión no ha tenido el éxito esperado y parece complicado que vaya a tenerlo ya porque Unionistas ha dejado escapar una nueva oportunidad con la que ya pensaba que no iba a contar.

El último partido ante el Badajoz ha dejado unas señales mucho más preocupantes que perder los tres puntos. El 1-0 es un resultado muy engañoso, ya que si los de Ayllón se hubieran ido de tierras pacenses con 4-1, a nadie le hubiese parecido raro. Mención especial merece el debutante Florentin Bloch, que evitó con sus intervenciones que el equipo salmantino fuese vapuleado, dejándolo con vida hasta el final.

Pero, en esta ocasión, no hubo ni final porque Unionistas se ha convertido en un equipo plano, que no sabe a lo que juega y, lo que es peor, que ha perdido esa capacidad de ir a por los partidos con todo hasta el final. Se ha dejado por el camino ese gen luchador que le hacía suplir el fútbol por la intensidad, el orgullo y sus arrebatos de equipo ganador. Ahora, no hay nada de eso en Unionistas, cuando desde su creación ha estado presente. A eso se le llama esencia…

Los números (igual que el algodón) no engañan, y como parece que es lo único que les importa a director deportivo y junta directiva, estos no les dan la razón de momento sobre la decisión de ‘cepillarse’ a Dani Mori, cortando de raíz todo lo construido.

El asturiano dejó al equipo a seis puntos del play off (llegó a ir líder varias jornadas y en puestos de play off durante gran parte de la temporada) y ahora, cuatro partidos después (más los tres puntos del Extremadura), el equipo sigue a seis puntos de los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso.

Tiempo hay, claro, lo que no hay son buenas señales ni sensaciones; y lo que es peor, el equipo ha perdido eso que tanto rédito le ha dado desde su creación. Se llama esencia y la RAE define así este vocablo:

“Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Lo más importante y característico de una cosa”. Entiéndanlo como quieran.