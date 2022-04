El Salamanca UDS tiene una oportunidad de oro contra un Ceares colista, ya descendido y que viene de encajar un 0-7

El Ceares es una 'perita en dulce' que el Salamanca UDS no quiere que se le atragante este fin de semana en el Estadio Helmántico. Así, el próximo rival de los blanquinegros es colista, ya está descendido y viene de encajar un 0-7 la pasada semana a manos del Cristo Atlético.

Por todo ello, el encuentro entre los de María Hernández y los asturianos invita a pensar que será una batalla relativamente cómoda al no jugarse nada, pero la realidad determina que los locales no pueden confiarse y deben asegurar la victoria para no quedar casi sin opciones de salvarse.

Entre tanto, los precedentes indican que los de Gijón solo han cosechado un punto como visitante y son el equipo, a priori, más asequible del grupo. Así, la oportunidad de aferrarse al objetivo es de oro.

MAL RESULTADO EN LA PRIMERA VUELTA

A pesar de que el Ceares no haya vivido ni de lejos su mejor temporada, tres de los dieciocho puntos que tiene en su casillero los logró contra el Salamanca UDS. En un duelo disputado sobre el barriza del feudo de La Cruz, el marcador reflejó un 1-0 con gol de Aitor Elena.