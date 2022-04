Violaciones en Ucrania y propuesta de cambio del 9º mandamiento, con todo respeto.

E. es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a dos soldados rusos de haberla violado durante horas, después de haberla seguido a la salida de una tienda. “No me dio tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. Simplemente, en silencio, me empujaron sobre la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue asqueroso. Muy repugnante. No quiero vivir".

¿Cuántas mujeres y niñas acabarán siendo violadas en Ucrania?

Sabemos que históricamente las guerras han sido ocasión para cometer todo tipo de crímenes y violaciones. Como acto personal de los soldados, como botín de guerra y como estrategia de guerra para aterrorizar a la población. Tres motivos brutales y perversos. También violan a hombres como vejación o con objetos, incluso con algunas armas.

En la segunda guerra mundial se calcula que los soldados rusos, al ocupar Berlín, violaron unos dos millones de mujeres alemanas. Algunos historiadores aseguran que es la mayor violación colectiva de la historia. Aunque lo han hecho muchos ejércitos, no solo los rusos.

En Ucrania ya están documentando casos de niñas y mujeres violadas: “violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones cometidas delante de niños son algunos de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores”, comunica la ONU.

Otro problema detectado es la presencia de proxenetas intentando engañar a mujer ucranianas, las que huyen y buscan ser acogidas, para obligarlas a prostituirse.

Nuevamente nos encontramos con el mal y la miseria humana aprovechando la guerra y la vulnerabilidad de las mujeres que huyen de su país.

Soldados y, con frecuencia, oficiales que legitiman esta conducta para forzar a las mujeres, apropiándose de su cuerpo y su intimidad, usando la fuerza brutal e hiriendo o asesinando a quienes se resisten.

La violación es uno de los delitos más graves, junto al asesinato. Quitar la vida y hacerse dueño por la fuerza de la intimidad de una mujer.

Personalmente, sin querer molestar a nadie, cambiaría el 9º mandamiento de la ley de Dios (no cometerás adulterio o no desearás la mujer del prójimo – la segunda versión es la que nos enseñaron en el catecismo dando por supuesto que las mujeres no tenían este deseo-) por esta formulación: “no abusaras, no acosarás y no violarás sexualmente a ninguna persona forzando su libertad”. Tendría varias ventajas: (a) centra el delito y pecado en el concepto de libertad; (b) reconoce la libertad de las mujeres y de los hombres para desear, no para imponer su deseo; (c) incluye los casos de violaciones a hombres (entre homosexuales, en cárceles, en las guerras o como forma de vejación).

Las dos traducciones que han hecho de la versión bíblica, con todo respeto, se centran en la defensa de la monogamia y el matrimonio heterosexual de por vida. Están asociadas, en el Antiguo Testamento, a la lapidación de la mujer adulteras, mientras se era permisivo con los hombres. Por cierto, Jesús, según los evangelios, defendió a la mujer adúltera de la lapidación y reconoció que el pecado del deseo sexual era universal: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Claro que el deseo no debería ser pecado, sino el reconocimiento de un afecto sexual, tanto en el hombre como en la mujer (Deseo, Atracción y Enamoramiento).

¿Por qué los hombres cuando se sienten impunes, con las armas en la mano y ante niñas o mujeres llenas de terror las violan? ¿Es el deseo o el odio lo que les mueve o ambas cosas a la vez?

¿Por qué, con alguna frecuencia, los oficiales y hasta generales llegan a mostrarse comprensivos con estas conductas o incluso llegan a usarlas como armas de guerra, para desmoralizar a la población?

Se han hecho muchos intentos legislativos en órganos internacionales para poner reglas que regulen los excesos en las guerras, pero estas leyes siguen siendo violadas en numerosas ocasiones. Estos días también dramáticamente en Ucrania.

¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana?