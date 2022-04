El PP critica la falta de decoración y limpieza de la calles durante esta Semana Santa

Apenas un día después del final de la Semana Santa, el Partido Popular ha realizado un balance de estos días de ajetreo en la localidad textil. La edil popular, Purificación Pozo, ha comenzado ensalzando “los actos religiosos, cuya competencia corresponde a las dos Hermandades y la Cofradía” calificándolos de “extraordinarios y sobresalientes”. Además, la edil del PP ha recalcado que el buen tiempo “que ha acompañado a casi todos los actos y por tanto hay que felicitar a la Cofradía de la Santa Vera Cruz, la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias y a la Seráfica Hermandad del Divino Salvador en su Pasión y Nuestra Madre Dolorosa por su excelente labor”. Pozo también ha destacado el “encomiable” trabajo de la Policía Local y Protección Civil durante esta Semana Santa

Sin embargo, para los populares, del Equipo de Gobierno que forman PSOE, Tú Aportas Béjar y Ciudadanos “no puede decirse lo mismo”. Según explicaba Pozo “se nos informó en comisiones que se iban a baldear las calles por donde pasarían las procesiones y nos las hemos encontrado igual de sucias que antes de estos días. No me refiero al trabajo de los barrederos, si no al baldeo que se había prometido”. Según señala la concejala del PP “se iban a retirar todos los contenedores y no ha sido así. Algunos estaban llenos de basuras y que se iba a cuidar la estética de los balcones para que no hubiera ropa tendida. Pues tampoco se ha vigilado y en, al menos, tres procesiones había tendederos con ropa”.

Para la ex edil de cultura cuanto gobernaba el PP, la ornamentación y decoración en las calles “ha sido escasa y antes de la pandemia ya se había trabajado en que hubiera estos elementos. No eran suficientes y se deberían haber seguido haciendo, por ejemplo, durante la pandemia, pero este Gobierno no lo entendió así y sólo había algunas dispersas por el recorrido” según las palabras de la popular durante la rueda de prensa.

El grupo de la oposición ha lamentado la ausencia del concurso de escaparates y “la merma de la programación cultural, eliminando ‘El Auto de la Pasión’, con treinta años de longevidad y además este año el Colectivo Telar tenia preparada una nueva versión. Con la excusa de la falta de presupuesto como siempre dicen cuando no quieren hacer algo” manifestó Purificación Pozo.