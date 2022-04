Último fin de semana con el uso obligado de mascarilla en interiores: "creo que no es el momento y menos cuando seguimos sumando positivos a diario, prudencia y calma"

Con el último fin de semana con el uso obligatorio de la mascarilla en interiores vigente y la mirada puesta en la decisión de su obligatoriedad, algo que parece se aprobara este próximo martes 19 de abril en el Consejo de Ministros para su aplicación efectiva tan solo un día después, el debate vuelve a abrirse y las dudas afloran sobre si es el momento de tomar una medida de este calado con la actual situación que aún está manteniendo el Covid-19

Un ejemplo de esa disparidad de criterios lo están mostrando de manera activa entre el colectivo sanitario, quienes miran con cierto recelo la desaparición de la mascarilla como imprescindible al entrar en lugares cerrados, asegurando que medidas así se deben tomar “con mucha precaución y prudencia”.

Esta es la rotunda opinión de facultativos como el doctor Alfonso Sánchez, Coordinador del Centro de Salud de Peñaranda y toda su área sanitaria, quien no esconde su incertidumbre ante esta decisión, algo que vive a diario en su propia consulta. “El Covid sigue con nosotros y sigue habiendo casos, aunque menos graves que en otros momentos debido principalmente a la vacunación. Esto unido a las vacaciones hacen que no vea con buenos ojos que sea ahora el momento de hacer desaparecer la mascarilla obligatoria dentro” asegura.

Y es que la radiografía que presenta la realidad actual, en cuanto a la evolución de la pandemia, sorprende ya que, tal y como apunta Alfonso, “a día de hoy seguimos diagnosticando una importante cantidad de positivos y a diario. En el Centro de Salud no hemos parado de hacer pruebas diagnósticas y seguimientos ya que, aunque ahora nos encontramos con una situación de sintomatología leve o no importante en la gran mayoría de los pacientes, aún seguimos viendo casos que están teniendo complicaciones severas generadas por el contagio y que están llevando a pacientes a sufrir una situación de gravedad”.

En cuanto a la toma de decisiones sobre las mascarillas que, salvo cambios, llevará a cabo el Gobierno nacional esta próxima semana, el facultativo pide de manera clara tener en cuenta una situación que parece sencilla. “Antes de sacar adelante una medida como esa creo que deberíamos esperar a ver las cifras de contagios que aparezcan después de la Semana Santa para, posteriormente analizar la realidad” ya que tras este periodo vacacional el sanitario no augura una realidad no muy positiva. “Lo más fácil es que tras estos días de relax de la gente y salidas volvamos a vivir un repunte importante en el número de positivos Covid, por lo que quitar la mascarilla en interiores sin conocer la evolución de las infecciones previamente no me parece correcto”.

Una situación, que como parece, presenta no pocos interrogantes, por lo que el Coordinador sanitario lanza un mensaje claro a la población. “El Covid aún persiste y sigue haciéndose notar, por lo que pediría prudencia a todos y seguir llevando la mascarilla a pesar de la decisión que se pueda tomar. Los contagios no paran, por lo que tratemos de prevenir lo máximo posible”.