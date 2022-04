El Salamanca UDS se empeña en seguir con la soga al cuello en Langreo (1-1)

El Salamanca UDS se ha empeñado en seguir con la soga al cuello en Langreo (1-1). Un error grosero de Menéndez ha manchado el tanto de Juancho en un buen primer tiempo, dado que los charros se han venido completamente abajo en el segundo acto y han acabado pidiendo prácticamente la hora al árbitro. La salvación, a cinco puntos y con muy pocas jornadas por disputarse. Urge un milagro un año más.

En la alineación, por todos es conocido ya que María Hernández es poco partidario de hacer cambios si las cosas funcionan, por lo que ha repetido con los mismos once elegidos que en el duelo con el Arosa. Así, Salcedo ha estado bajo palos; Gustavo y Menéndez han hecho de carrileros para acompañar a Murua, Fer Romero y Kristian en la defensa. En el centro del campo, Amaro, Benito y Télles han 'tirado' de galones y Juancho y Ribeiro han sido los hombres más adelantados del plantel.

Así, la batalla se ha iniciado con susto para los del Estadio Helmántico al ver cómo Gustavo ha medido mal el salto y Angelito ha podido abrir la lata, aunque, afortunadamente, no se ha mostrado acertado de cara a puerta. Pese a ello, Murua y Fer Romero, que se perderá el próximo choque por sanción, han dejado dos grandes acciones defensivas para evitar ocasiones muy peligrosas. Por su parte, en el otro área, Ribeiro ha recortado a su par fuera del área y se ha sacado un buen disparo que ha despejado Torre. Mientras, Juancho ha iniciado una gran contra que ha culminado él mismo tras una asistencia de calidad de Benito. 1-0 y buenos minutos de los visitantes.

No obstante, lo de siempre. Poco dura la alegría en casa del pobre. Ya lo dice el dicho. Un balón lateral de Pana lo ha aprovechado David para igualar las tablas tras un horroroso despeje de tacón de Menéndez. El ex del Zamora ha dejado el esférico muerto en el área pequeña y su contrario ha fusilado a Salcedo. 1-1. Por otro lado, un nuevo error de la zaga no ha acabado en el 2-1 por los pelos, aunque también es cierto que Amaro ha podido firmar el 1-2 con un cabezazo que ha parado Torre. Mejor el Salamanca UDS... pero sin premio al descanso. Situación realmente peligrosa.

Con el paso por los vestuarios, María Hernández ha movido el árbol al colocar a Arencibia por un Fer Romero con tarjeta. Ante ello, Kristian, un habitual en los actas, ha visto la cartulina y ha sido lo comido por lo servido. Entre tanto, los blanquinegros han desaparecido del mapa en el segundo tiempo y los blaugranas han dominado por completo. Así, los asturianos han gozado de las mejores ocasiones, llegando a 'pegar' hasta un palo. Entre tanto, Amaro ha recibido una amonestación y tampoco estará contra el Ceares. La permanencia se encuentra realmente difícil...

FICHA TÉCNICA

Langreo: Torre; Cristian, Alain, Peli, Juan López; Panadero (Dorian, min. 80), Lavsamba (Júnior, min. 71), Lobato, David Iglesias (Jorge Hernández, min. 71); Angelito (Jandro, min. 60) y Ebea.

Salamanca UDS: Salcedo; Gustavo, Murua, Fer Romero (Arencibia, min. 45), Kristian, Menéndez; Amaro, Benito (Manín, min. 71), Télles (Liam, min. 80); Juancho (Mikel, min. 80) y Ribeiro.

GOLES: 0-1, min. 22: Juancho. 1-0, min. 30: David

ÁRBITRO: Miguel Ferroz Muníz (colegio gallego). Amarillas a Lavsamba; Fer Romero, Amaro, Murua, Ribeiro y Kristian.

ESTADIO: Nuevo Ganzábal.