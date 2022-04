Jacobo Gil se estrena a sus 9 años como cofrade, con el sueño y la ilusión de llevar a hombros a su querido Santo Cristo de la Cama

Jacobo Gil García tiene 9 años y ya puede presumir de ser uno de los cofrades en activo más jóvenes de la Semana Santa de Peñaranda, quien casi desde la cuna ha mamado el amor incondicional por el Santo Cristo de la Cama , emblema no solo para la historia y la sociedad peñarandina, sino para esta familia local, que desde no pocas generaciones atrás han mostrado veneración y cariño a la imagen.

Un germen, que viene de muy atrás, concretamente desde el tatarabuelo del abuelo de Jacobo, algo que supone una raíz muy profunda en la devoción por el Santo Cristo, siendo una especie de ‘enseñanza no escrita’ en la familia, que ha pasado de generación en generación de manera íntima y que hoy ha llegado hasta el pequeño.

“Jacobo está decidido a seguir en la cofradía y acompañar al Santo Cristo de la Cama…incluso se cabrea hoy porque quiere sacarlo ya a hombros pero aún es muy pequeño y no puede, por lo que de momento le hacemos conformarse con llevar el carro religioso” asegura su emocionado y orgulloso abuelo, Fidel Gil Pérez, quien se sitúa como la tercera generación de esta tradición, teniendo por delante suyo un futuro asegurado en la piel de su hijo y ahora su nieto.

Una situación, sobre la que aseguran que “nos ha costado mucho convencerle de que no podía sacar al Cristo y que ahora puede estar a su lado ayudando en esta tarea”, mientras miran con orgullo al pequeño, que se muestra con el nerviosismo y la emoción a flor de piel en cada acto procesional.

Pero para Jacobo esta es su primera Semana Santa por edad, ya que las dos anteriores se vieron anuladas debido a la pandemia por el coronavirus, lo que no ha mermado las ganas del niño por acompañar y arropar a su querido Cristo, algo para lo que no ha escatimado esfuerzos. “Él ha sido quien ha pedido salir en las procesiones, está feliz de poder hacerlo y quiere hacer mucho más” asegura Fidel Gil García, padre del pequeño, quien no esconde su orgullo, compartido junto a la madre, Raquel García Romero.

“Nuestra intención es que el siga hasta que quiera, sin que nadie le pueda guiar en su decisión, aunque parece tenerlo muy claro” asegura la familia de Jacobo, quien lucía con orgullo el traje cofrade recién estrenado en la semana de pasión peñarandina de este año, algo que a buen seguro no ha frenado el sueño continuado del pequeño de poder llevar a hombros a su querido Cristo de la Cama, objetivo que, al menos en su entorno más cercano, tienen muy claro que conseguirá y disfrutara.