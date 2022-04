El Perfumerías Avenida demuestra que es humano en Fontajau con su segunda derrota del curso (79-78)

El Perfumerías Avenida ha demostrado que es humano en Fontajau con su segunda derrota del curso en Liga Femenina (79-78). Katie Lou Samuelson ha tenido en sus manos un triple con el que las charras han podido ganar el partido, pero la ala-pívot de Estados Unidos ha fallado.

Ante las bajas de Kahleah Copper y Karlie Samuelson por segundo partido consecutivo tras colgarse el bronce de la Euroliga, Silvia Domínguez, Andrea Vilaró, Katie Lou Samuelson, Adaora Elonu y Emese Hof han sido las titulares de Roberto Íñiguez.

Por su parte, la estrella norteamericana ha puesto el 'modo bestia' para hacer un enorme inicio de encuentro al firmar casi todos los puntos. Así, junto a la ayuda desde el perímetro de Andrea Vilaró, el 3-15 ha provocado que Alfred Julbe pidiese un tiempo muerto. El primer cuarto ha quedado 17-24.

En el segundo, las catalanas han dado un golpe encima de la mesa y han sido claramente superiores a las visitantes, por lo que han conseguido darle la vuelta al marcador en medio de un intercambio de golpes que les ha favorecido. De este modo, ventaja local (44-41) al intermedio en un 'clásico' que ha tenido de todo pese a no haber nada en juego.

Con el paso por los vestuarios, la igualdad ha seguido al pie del cañón con ambos equipos volcados en intentar sumar el triunfo en una pista que ha contado un gran ambiente en las gradas. Pese a las hostilidad de la afición, las de Salamanca han podido 'tirar' de su efectivo tercer cuarto para tomar otra vez las riendas de una batalla sumamente emocionante y que se ha marchado con el 53-58 a los diez minutos finales.

En la recta final de la batalla, el Perfumerías Avenida, alentado y corregido por un enérgico Roberto Íñiguez, ha logrado controlar la renta hasta cierto momento. Concretamente hasta que Kennedy Burke, con varias acciones destacadas, ha subido el 74-73 al electrónico a poco tiempo para que sonase la bocina. Entre tanto, un 'triplazo' de Magali Mendy en el último segundo de posesión ha dejado prácticamente muertas a las de Würzburg a menos de un minuto.

No obstante, una penetración rápida de Maite Cazorla ha dado un resquicio de esperanza a las azulonas y Katie Lou Samuelson, completamente sola, ha contado con un tiro de tres para ganar el encuentro y el resultado no ha sido positivo al fallarlo. Por su parte, Leo Rodríguez sí ha metido uno, aunque ya no ha habido tiempo para más. En definitiva, 'partidazo' para preparar los playoffs. Se avecinan curvas.