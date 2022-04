“Vivir esta experiencia en primera persona es muy bonito y emocionante para nosotros”

El viernes 15 a las 12:45 horas, Jesús conocerá su sentencia y delante de los ojos de cientos de vecinos y visitantes, perecerá para posteriormente obrar el milagro de la resurrección. El trabajo conjunto de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, la Asociación Bejar a Caballo y el Colectivo de Teatro Telar alcanzará su cenit en el Viernes Santo. Pero sin duda, dos serán los personajes que más atención recibirán; Jesús y su madre, interpretados por Javier H. Carrión e Isabel H. Polo.

Pregunta: Un año más el Colectivo Telar implicándose en este acto que cada vez esta más arraigado en la Semana Santa local

Respuesta Isabel H. Polo: Así es, tenemos muchas ganas de que pasara la pandemia y poder salir a la calle y aportar nuestro granito de arena desde Telar. Estamos contentos de participar un año más y estamos ilusionados tras la gran respuesta de la gente en la presentación de la semana pasada.

Siempre se dice que sin Jesucristo no hay representación, pero sin la Virgen tampoco sería posible

(ríe) Es verdad, este año va a ser mi último. Bueno, siempre digo que el año anterior es el último, a ver si hacemos el relevo pronto

Javier, imagino que con mucha ilusión en tu casa también y viendo crecer esta ‘Sentencia’ año a año ¿no?

Javier H. Carrión: Sí la verdad. Cada Hermandad y Cofradía tiene sus procesiones y con esta representación queremos aportar un extra a la Semana Santa bejarana. Como decía Isabel, el desfile de la Decuria Romana ha hecho que mucha gente me este mandando mensajes preguntando por la hora y el día, para no perderse ni un detalle y hemos logrado que se corra la voz. Además, con ello intentamos que el turismo crezca gracias a nuestras tradiciones.

¿Cómo es interpretar estos papeles que conllevan un sentimiento tan especial en muchas personas?

Javier: Yo he hecho muchos personajes durante estos años, pero para mi este es muy importante. No puedes olvidar que estas en la piel de Jesús, que mucha gente tiene una fe y una creencia muy profunda y hay que estar a la altura. Para mi es un halago cuando al finalizar alguna monja o personas muy devotas me felicitan y me dicen que les ha emocionado. Me siento muy agradecido por poder vivir esta experiencia en primera persona.

Isabel: Y le damos nuestro propio sello, salimos de casa normales, pero cuando me visto y estamos con el resto de los actores, cambia todo. Me embriaga la emoción y cuando veo a Javi lo veo como si fuera mi propio hijo, al que me voy a encontrar en el camino, al que colgarán en la cruz… es muy bonito y emocionante a la vez este sentimiento.

Javier: Es que además le ponemos el mayor realismo posible, mis caídas son reales, acabo magullado y por eso por ejemplo se pide al público que nos deje espacios. La seguridad es muy importante y por eso, por ejemplo, para evitar aglomeraciones hemos modificado la escena que iba dentro del Palacio Ducal y la haremos fuera. Queremos que quienes acudan disfruten de forma segura de ‘La Sentencia’.