Más del 50% de la población padece cefaleas al menos una vez al año

Una nueva revisión de la evidencia sugiere que el 52% de la población mundial se ve afectada por un trastorno de dolor de cabeza cada año, con un 14% de las migrañas, según publica en 'The Journal of Headache and Pain'.

Las cefaleas son una de las afecciones más prevalentes e incapacitantes en todo el mundo. Sin embargo, los estudios sobre la prevalencia de las cefaleas pueden variar mucho en sus métodos y muestras, lo que puede influir en la forma de estimar las tasas globales de cefaleas.

Los autores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología revisaron 357 publicaciones de entre 1961 y finales de 2020 para estimar la prevalencia mundial de las cefaleas. La mayoría de las publicaciones consideradas en la revisión informaban sobre adultos de entre 20 y 65 años, pero algunas también incluían a adolescentes y niños de hasta 5 años, y a personas mayores de 65 años.

Basándose en un informe anterior de 2007, Lars Jacob Stovner y sus colegas también midieron las diferencias en los métodos de los estudios que revisaron. Modelaron estas diferencias en los métodos y cómo se asocian con las estimaciones de la prevalencia de las cefaleas. La mayoría de los estudios informaron sobre la prevalencia de las cefaleas durante el último año. Sin embargo, algunos estudios informaron sobre la prevalencia de las cefaleas a lo largo de toda la vida y otros sobre periodos mucho más cortos, incluyendo casos de cefalea en el último día.

Sobre la base de las 357 publicaciones revisadas, los autores estiman que el 52% de la población mundial ha experimentado un trastorno de cefalea en un año determinado, con un 14% que informó de una migraña, un 26% que informó de una cefalea de tipo tensional y un 4,6% que informó de una cefalea durante 15 o más días al mes.

De los 12 estudios que informaron sobre el dolor de cabeza durante el último día, los autores estiman que el 15,8% de la población mundial tiene dolor de cabeza en un día determinado, y casi la mitad de esos individuos informan de una migraña (7%).

"Hemos comprobado que la prevalencia de los trastornos de cefalea sigue siendo alta en todo el mundo y que la carga de los distintos tipos puede afectar a muchos -señala Lars Jacob Stovner, autor principal-- Debemos esforzarnos por reducir esta carga mediante la prevención y un mejor tratamiento. Para medir el efecto de estos esfuerzos, debemos ser capaces de controlar la prevalencia y la carga en las sociedades. Nuestro estudio nos ayuda a entender cómo mejorar nuestros métodos".

Todos los tipos de cefalea fueron más frecuentes en las mujeres que en los hombres, sobre todo las migrañas (17% en las mujeres frente al 8,6% en los hombres) y los dolores de cabeza durante 15 o más días al mes (6% en las mujeres frente al 2,9% en los hombres).

Los autores también investigaron la asociación entre los métodos de estudio y las estimaciones de las cefaleas. Algunas de las diferentes medidas que los autores analizaron, como las preguntas de cribado, el tamaño de la muestra, el año de publicación y la forma de aplicar los criterios de diagnóstico, entre otras, explicaron el 29,9% de la variación en las estimaciones de la migraña y menos en el caso de otros trastornos de cefalea. Esto sugiere que puede haber otros factores metodológicos que expliquen las mayores variaciones entre los estudios.

Al modelar la variación en las estimaciones de prevalencia de la migraña, el año de publicación de los estudios se asoció al 6% de la variación en las estimaciones de cefalea, con estimaciones de prevalencia más altas asociadas a una publicación más reciente.

El año de publicación no se asoció a otros tipos de cefalea. Los autores proponen que esto podría reflejar un cambio real, ya que las migrañas se han vuelto más comunes en las últimas tres o cuatro décadas. Alternativamente, este hallazgo podría sugerir que se han mejorado los métodos de diagnóstico de las migrañas.

Los autores también reconocen que la mayoría de las publicaciones que revisaron procedían de países de renta alta con buenos sistemas sanitarios, por lo que esto puede no reflejar todos los países. Una mayor investigación en países de ingresos medios y bajos ayudaría a presentar una estimación global más precisa.

Sin embargo, para obtener datos del mayor número posible de países, los autores recurrieron a una amplia gama de estudios que tomaron muestras de participantes fuera de los entornos clínicos, como empleados de una empresa, estudiantes universitarios y personal de hospitales, entre otros.

"En comparación con nuestro informe anterior y las estimaciones globales, los datos sugieren que las tasas de cefaleas y migrañas pueden estar aumentando --señala Lars Jacob Stovner--. Sin embargo, dado que sólo pudimos explicar el 30% o menos de la variación de las estimaciones de las cefaleas con las medidas que examinamos, sería prematuro concluir que las cefaleas están aumentando definitivamente".

Añade que "lo que está claro es que, en general, los trastornos de cefalea tienen una alta prevalencia en todo el mundo y pueden suponer una gran carga. También puede ser interesante en el futuro analizar las diferentes causas de las cefaleas que varían entre los grupos para orientar la prevención y el tratamiento de forma más eficaz".

Los autores concluyen que este estudio proporciona una base de referencia sobre cómo estimar las tasas de cefalea en todo el mundo y que las investigaciones futuras podrían basarse en él para mejorar los métodos de medición del éxito de las intervencione