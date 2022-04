“Las contrataciones rondan el 60%, todavía no estamos en pleno funcionamiento”

Después de la Semana Santa comienza la temporada de fiestas de los pueblos, donde las verbenas son una de las propuestas que más peso tienen en los programas festivos. Para conocer la situación actual del sector y cómo se enfrentan a esta temporada que está arrancando, SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Esteban Piñeiro, presidente de la Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo.

Esteban lleva aproximadamente cinco meses en el cargo, destaca que la situación no es tan buena como antes de la pandemia, pero tiene esperanza y es optimista en que vaya habiendo más contrataciones.

¿Qué previsiones tenéis de cara a esta temporada?

Aunque está siendo un año que mejora notablemente con respecto a estos dos años anteriores, todavía no estamos en pleno funcionamiento. Las contrataciones van lentas, van tardías, se han bajado mucho los presupuestos y está costando un poco más de lo habitual.

¿En qué porcentaje se encuentran las contrataciones en estas fechas?

Por experiencia propia y más o menos por lo que he hablado con algunos compañeros, pueden estar las contrataciones en torno a un 60%, cuando en estas fechas normalmente estaban ya a un 90%.

¿Cómo se están adaptando las orquestas?

Muchas orquestas han perdido gente con la pandemia. El capital humano que se ha perdido en el mundo del espectáculo ha sido tremendo, un daño irreparable donde muchísimos músicos, cantantes, técnicos, chóferes… no van a volver al sector porque han encontrado otro tipo de trabajo. Este es realmente es uno de los problemas principales que estamos teniendo este año, la falta de personal. También hay orquestas que no directamente han salido porque han desparecido, unas por esa falta del personal y otras por el miedo y la incertidumbre de no saber qué va a pasar.

¿La gente tiene ganas de orquestas, de verbenas?

La gente tiene muchísimas ganas y se nota, de hecho, la gente en las primeras fiestas que se han empezado a hacer ya desde febrero-marzo, la afluencia ha sido mucho mayor en algunos casos que incluso antes de la pandemia, porque realmente la gente tiene muchas ganas y eso se nota.

¿Sois optimistas de cara a esta temporada?

Sí, creo que también hay muchos ayuntamientos, asociaciones de fiestas, etc. Que están esperando a ver como transcurre y como se desarrolla la pandemia. La gente todavía tiene un poco de miedo de cómo va a evoluciona, todavía está el freno echado, pero somos optimistas.

Yo creo que es un poco cuestión de tiempo, y según vayan viendo que se va haciendo en otros sitios y que ha salido bien va a impulsar a más contrataciones.

Unas palabras para tus compañeros…

Palabras de ánimo, de apoyo, desde ACOPLE estamos en permanente comunicación con los asociados y con toda la gente del sector. Quiero animarlos a dar ese último esfuerzo, y apretar los dientes. Esperemos que vengan tiempos mejores y al final somos un servicio que la gente está deseando y esperado a que vuelva a funcionar.