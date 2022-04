El concejal delegado descarta el ofrecimiento de la oposición de gestionar La Covatilla

La llegada a la alcaldía del socialista, Antonio Cámara, se tradujo en la incorporación al equipo de gobierno de los dos ediles de Tú Aportas Béjar, con quienes se llegó a un acuerdo de gobernabilidad que permitiera dar tranquilidad al ayuntamiento hasta el final de la legislatura. En el reparto de funciones, Javier Garrido, edil y portavoz de la formación local, asumió la delegación de la Estación de Esquí ‘Sierra de Béjar-La Covatilla’ el 12 de enero.

Pregunta: Finalmente no se ha podido alargar la temporada durante esta Semana Santa como era su intención

Respuesta. Se suele decir que ‘el hombre propone y Dios dispone’ y al final, como todo el mundo sabe, dependemos mucho de la climatología. Somos una estación muy singular, donde nieva tarde, hay que fabricar mucha nieve durante los meses de frio que son enero y febrero para que aguante y las condiciones posteriores son difíciles, con un aumento de temperatura progresivo. Si a eso le sumamos la lluvia de estas últimas semanas, nos barre la nieve que teníamos. Pero aún así creo que ha sido una buena temporada bajo mi punto de vista

Justamente le iba a preguntar por su balance ¿Qué primeras sensaciones tiene?

Hemos estados abiertos uno 72 días si no me equivoco, ha sido una temporada corta, pero con valor positivo. Lo fundamental fue abrir cuanto antes, intentar aprovechar toda la nieve que se pudo hacer en el mes de enero. Ha habido cerca de 17.000 usuarios, aunque las cifras no están aun cerradas, entre forfait y el parque de nieve. Nos hubiera gustado abrir más pistas, pero sobre todo se han tomado decisiones de cara a organizar la temporada próxima donde se pondrá toda la carne en el asador.

Cuando ha estado en la oposición criticaba la falta de una visión a largo plazo ¿La hay ahora?

Lo dije el primer día que accedí a la concejalía, hay que buscar el modelo de gestión entre todos los partidos, ya que es una instalación municipal que tiene un 10% del presupuesto total del consistorio. Aún así, considero que hay que apostar por la estación, creando 50 empleos directos, pero que se nutren obteniendo ingresos comercios, hostales, restaurantes, etcétera, no sólo de la ciudad, también de la comarca y nos hacen llegar que se ha notado la apertura de la estación en el flujo de trabajo y visitantes.

Una temporada en la que ha sido habitual leer o escuchar criticas a la gestión, algo que usted ha definido como dañino a la imagen de La Covatilla

Quien las hace no sabe hasta que punto es perjudicial esos comentarios, sobre todo cuando son infundados. Una cosa es hacer una oposición responsable, constructiva, en la que pidan datos y se le dará por parte de este concejal y del equipo de gobierno. Pero cuando esas criticas de la oposición son infundadas o incluso son mentira, hacen mucho daño a la estación e influye al numero de visitantes y en redes sociales eso afecta mucho a día de hoy. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar y estamos en abril y de todo lo dicho en enero, aún no ha venido ningún juez a preguntar que ha pasado.

¿Hace referencia a la denuncia de irregularidades laborales que denuncia el PP y que llevó a los tribunales?

Cuando alguien miente sobre algo de la Covatilla duele mucho. El PP me acusó de permitir que dos personas estuvieran trabajando sin contrato en la estación y quiero dejar claro que eso no es así: una de ellas tenia su contrato a través de una subcontrata del Ayuntamiento de Béjar y la otra, teníamos problemas de puesta en marcha con la nieve producida y decidí llamar a un profesional de la nieve para que nos asesorara como ejecutar, y simplemente estuvo echando una mano. Nunca ha trabajado nadie sin contrato en La Covatilla

La última pregunta señor Garrido ¿Cómo valora el ofrecimiento del PP de gestionar la estación estando en la oposición?

No voy a entrar en ello porque entiendo que no tiene sentido esa propuesta. No creo además que el PP sea el indicado de dar lecciones vista como estaba La Covatilla durante el mandato de Riñones.